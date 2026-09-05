4 नई कहानियां- लस्ट का नया सफर शुरू, नेटफ्लिक्स फिल्म लस्ट स्टोरीज 3 की रिलीज डेट आउट

साल 2018 में नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें चार अलग-अलग कहानियां दिखाई गईं. ये एक एंथोलॉजी फिल्म है, जो दरअसल कई सारी शॉर्ट फिल्मों को मिलाकर एक फिल्म में बदली जाती है. इसके अभी तक 2 पार्ट आए जिसे करण जौहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स ने मिलकर डायरेक्ट किया. इस एंथोलॉजी को मिले प्यार के कारण अब लस्ट स्टोरीज 3 भी आ रही है, जिसकी रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस की गई है.

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कब आएगी लस्ट स्टोरीज 3?

लस्ट स्टोरीज 3 में हर बार की तरह इस बार भी चार अलग-अलग कहानियां होंगी, जिन्हें विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज जैसे जाने-माने फिल्ममेकर्स ने डायरेक्ट किया है. इन कहानियों में प्यार, रिश्ते, चाहत और इंसान की दबाई हुई इच्छाओं को अलग-अलग नजरिए से दिखाया जाएगा. हर कहानी रिश्तों में इंटीमेसी को एक अलग नजरिए से दिखाती है.

इस एंथोलॉजी से हर फिल्ममेकर लस्ट को अपने खास कहानी कहने के अंदाज में पेश करता है. ये सभी कहानियां मिलकर इंसानी रिश्तों की जटिलता, उनमें मौजूद उलझनों और भावनाओं की सच्चाई को सामने लाती हैं. फिल्म में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, विजय वर्मा, अली फजल, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ समेत कई पॉपुलर एक्टर्स नजर आएंगे. वहीं इसमें एक और नया कपल जुड़ा है, जिसे गुरफतेह पीरजादा और सना थम्पी ने प्ले किया है.

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पूरी स्टारकास्ट ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट के लिए एक मजेदार वीडियो शूट किया. वीडियो में सब एक-दूसरे के बारे में बात तो कर रहे हैं, मगर कोई उनका सीधे-सीधे नाम नहीं ले रहा है. 'लस्ट स्टोरीज 3' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. ये एक इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड एंथोलॉजी फिल्म है, जिसे रॉनी स्क्रूवाला और नेटफ्लिक्स इंडिया ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

पॉपुलर रही 'लस्ट स्टोरीज'

लस्ट स्टोरीज ने कई एक्टर्स को बॉलीवुड में पहचान दिलाई है. कियारा आडवाणी, विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर इसके पहले पार्ट का हिस्सा रहे थे. उन्हें इस एंथोलॉजी के बाद कई बेहतरीन प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए. फिर सेकंड पार्ट में भी कई कहानियां लोगों के बीच सुर्खियों में रही. अब देखना है कि तीसरा पार्ट लोगों के बीच कितनी खलबली मचाता है.

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