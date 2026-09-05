Wet Carpet Cleaning Tips: बारिश में कारपेट हो गया है गंदा और बदबूदार? इन आसान तरीकों से करें साफ, नए जैसा चमक उठेगा कालीन!

Wet Carpet Cleaning Tips: बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर जाना और गरमा-गरम चाय-पकौड़े खाना अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ ही यह मौसम अपने साथ ही गंदगी भी लेकर आता है. बारिश में बाहर से आने के बाद घर का फर्श और उस पर बिछा कारपेट सबसे ज्यादा जल्दी गंदा हो जाता है. महंगा और हैवी कारपेट बारिश में जल्दी गीला और गंदा हो जाता है और दिखने में भी यह बहुत खराब लगता है.

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बाहर से आने वाले गीले पैरों की वजह से कारपेट पर मिट्टी, कीचड़ और पानी के निशान पड़ जाते हैं. कई बार कारपेट पूरी तरह गीला भी हो जाता है. ऐसे में अगर इसे समय पर साफ और अच्छी तरह से सुखाया न जाए तो इसमें सीलन की बदबू आने लगती है और बैक्टीरिया व फंगस पनपने का खतरा भी बढ़ सकता है. हालांकि, कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से आप गीले और गंदे कारपेट को आसानी से साफ कर सकते हैं.

सबसे पहले करें ये काम

बारिश की वजह से अगर कारपेट बहुत ज्यादा गीला है तो उसे तुरंत रगड़ने की गलती न करें. इससे मिट्टी और गंदगी कारपेट के रेशों में और अंदर तक जा सकती है. सबसे पहले सूखे तौलिए या साफ कपड़े की मदद से कारपेट पर मौजूद पानी को दबाकर सोख लें. कारपेट को रगड़ने की बजाय कपड़े से हल्के हाथों से प्रेस करें.

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बेकिंग सोडा आएगा काम

बारिश में गंदे जूते-चप्पल और पैर रखने की वजह से कारपेट गंदा और गीला हो जाता है और इस वजह से उसमें से बदबू आने लगती है. ऐसे में बदबू दूर करने के लिए रसोई में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा आप यूज कर सकते हैं. कारपेट को जितना हो उतना सुखाने के बाद उस पर हल्की लेयर में बेकिंग सोडा छिड़कें. इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. बेकिंग सोडा नमी और बदबू को सोखने में मदद कर सकता है, इसके बाद वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह साफ कर लें.

दाग के लिए बनाएं ये घोल

कालीन पर अक्सर दाग लग जाते हैं या चाहे वो मिट्टी हो या फिर चाय-कॉफी के दाग हो. इन हल्के दागों को हटाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश, पानी और सफेद सिरका मिलाकर घोल तैयार कर सकते हैं. इसे सीधे पूरे कारपेट पर डालने के बजाय पहले किसी छोटे और छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करें. अगर इससे कलर पर असर न हो तो साफ कपड़े की मदद से दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से लगाएं और फिर सूखे कपड़े से नमी सोख लें.

कारपेट को अच्छी तरह सुखाना जरूरी

सफाई के बाद कारपेट को पूरी तरह सुखाना सबसे जरूरी होता है. इसलिए कारपेट को किसी हवादार जगह पर फैलाकर रखें या आप पंखे की हवा में भी लगा सकते हैं. बारिश के मौसम में कारपेट को लंबे समय तक गीला छोड़ने से सीलन और बदबू की समस्या बढ़ सकती है.

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इस बात का ध्यान रखें

हर कारपेट का फैब्रिक अलग होता है. इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले कारपेट के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर कारपेट बहुत महंगा, नाजुक या लंबे समय तक पानी में भीगा रहा है, तो प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना ही बेहतर है.

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