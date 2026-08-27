Hyundai Creta को मिली हरी झंडी, पहले से बड़ी और दमदार होगी SUV

हुंडई (Hyundai) भारतीय बाजार में कई नई कारों को लॉन्च करने वाली है. 2026 सीईओ इन्वेस्टर डे पर हुंडई ने बताया कि 2030 तक कंपनी 26 प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने वाली है. इसमें मौजूदा प्रोडक्ट्स के अपडेट्स और नए मॉडल दोनों शामिल होंगे. हुंडई ने अपनी आने वाली कुछ कारों के नाम को भारत के लिए कन्फर्म कर दिया है.
अगले साल हुंडई भारतीय बाजार में नई क्रेटा (Creta) और आई10 (i10) को लॉन्च करेगी. वैसे नई क्रेटा को कई बार टेस्टिंग में स्पॉट किया गया है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास मिलने वाला है.
चर्चा है कि नई क्रेटा में हुंडई के3 (K3) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है. इसी प्लेटफॉर्म पर सेकंड जनरेशन किआ सेल्टॉस तैयार हुई है. कार के टेस्ट म्यूल को कई बार स्पॉट किया जा चुका है, जो दिखाता है कि ये कार साइज में पहले से बड़ी और बॉक्सी होगी.
कंपनी कार के इंटीरियर को भी अपडेट कर सकती है. इसमें हमें हुंडई प्लेओस कनेक्ट इंफोटेनमेंट इंटरफेस और बेहतर फीचर्स दे सकती है. कार में पहले वाला ही पेट्रोल इंजन मिलेगा. हुंडई नई क्रेटा में 115 एचपी पावर वाला 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे सकती है.
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इसके अलावा कंपनी 160 एचपी पावर वाला 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 116 एचपी की पावर वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन देगी. इन तीनों के अलावा चर्चा एक हाइब्रिड पावरट्रेन की भी है. हालांकि, इसे कंपनी नई क्रेटा के साथ नहीं बल्कि बाद में जोड़ सकती है.
नई क्रेटा 2027 के दूसरी छमाही में लॉन्च हो सकती है. मौजूदा क्रेटा को कंपनी ने 2020 में लॉन्च किया था और 2024 में ही उसे एक बड़ा अपग्रेड फेसलिफ्ट के रूप में मिला है. हालांकि, मिडसाइज सेगमेंट में टाटा सिएरा, रेनो डस्टर, निसान टेकटॉन जैसी नई एसयूवी की एंट्री से कंपटीशन बढ़ गया है. वहीं नई सेल्टॉस भी क्रेटा को अच्छी टक्कर दे रही है.
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क्रेटा के अलावा हुंडई आई10 का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाली है. कंपनी एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी आई10 को इंट्रोड्यूस कर सकती है. इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव के साथ बहुत से फीचर्स भी जोड़े जाएंगे. कंपनी मौजूदा 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन को ही इस्तेमाल कर सकती है, जो 83 एचपी की पावर प्रोड्यूस करता है. ये कार सीएनजी अवतार में भी आती है.