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बिहार: युवकों को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा

बिहार के बांका जिले के रजौन प्रखंड के खुशहालपुर गांव में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने तीन युवकों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और उनकी पिटाई की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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युवकों की पिटाई करते ग्रामीण. (Photo: Screengrabs)
युवकों की पिटाई करते ग्रामीण. (Photo: Screengrabs)

बांका जिले के रजौन प्रखंड क्षेत्र में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी के शक में ग्रामीणों द्वारा तीन युवकों को पकड़कर रस्सी से बांधने और पिटाई करने का मामला सामने आया है. घटना रजौन प्रखंड की सिंहनान पंचायत के खुशहालपुर गांव की बताई जा रही है. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश
बताया जा रहा है कि खुशहालपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से ट्रैक्टर की बैटरी चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीण परेशान थे. ग्रामीणों के अनुसार हाल ही में एक ही रात में गांव से करीब पांच ट्रैक्टरों की बैटरियां और दो बकरियां चोरी होने की बात सामने आई थी. लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में काफी आक्रोश था.

इसी बीच ग्रामीणों ने तीन युवकों को कथित तौर पर रात के समय गांव में घूमते हुए देखा. ग्रामीणों को उन पर चोरी में शामिल होने का संदेह हुआ. इसके बाद तीनों युवकों को पकड़ लिया गया. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने तीनों युवकों को रस्सी से बांध दिया. इसके बाद भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी.

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ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नशे का सेवन करने वाले कुछ युवकों के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं. हालांकि, पकड़े गए तीनों युवक वास्तव में चोरी की घटनाओं में शामिल थे या नहीं, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. महज संदेह के आधार पर युवकों को पकड़कर उनके साथ मारपीट किए जाने की घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

एसडीपीओ ने क्या कहा? 
घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ के कब्जे से तीनों युवकों को छुड़ाया और उन्हें रजौन थाना ले गई. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की घटनाओं में इन युवकों की कोई भूमिका है या नहीं?

मामले को लेकर एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने बताया कि रजौन पुलिस तीनों युवकों को थाने लेकर आई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच-पड़ताल के बाद ही वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब वायरल वीडियो और ग्रामीणों के आरोपों की भी जांच कर रही है. साथ ही गांव में हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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(इनपुट- दीपक कुमार)

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