scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरी पत्नी वैभव की वजह से दलीप ट्रॉफी देख रही थी...', 15 साल के 'बेबी बॉस' पर फिदा ये दिग्गज क्रिकेटर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी की कहानी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आईपीएल के साथ-साथ घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन ने उनकी क्षमता की झलक जरूर दिखा दी है. अब चुनौती इस टैलेंट को सही दिशा देने और उसे लंबे क्रिकेटिंग करियर में बदलने की है.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी प्रचंड फॉर्म में, दलीप ट्रॉफी में भी चमके. (Photo: PTI)
वैभव सूर्यवंशी प्रचंड फॉर्म में, दलीप ट्रॉफी में भी चमके. (Photo: PTI)

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. श्रीकांत का मानना है कि यह युवा बल्लेबाज आने वाले समय में विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो सकता है.

कृष्णमाचारी श्रीकांत के मुताबिक, वैभव की सबसे बड़ी खासियत उनका बेखौफ रवैया है. वह सिर्फ सीमित ओवरों में ही नहीं, बल्कि रेड-बॉल क्रिकेट में भी गेंदबाजों पर उसी आत्मविश्वास के साथ अटैक कर रहे हैं. श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अगर वैभव को सही तरीके से तैयार किया गया, तो वह विश्व क्रिकेट में बड़ा नाम बन सकते हैं.

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि इतनी कम उम्र में मिली सफलता के बाद वैभव के लिए सबसे जरूरी चीज सही मार्गदर्शन है. श्रीकांत कहते हैं, 'वह शानदार खेल रहा है. उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए. अगर उसे सही तरीके से तैयार किया गया, तो वह सुपरस्टार बनने की राह पर है. वह टेस्ट क्रिकेट को फिर उसके गौरव तक पहुंचाएगा.' श्रीकांत ने यहां तक कहा कि वैभव की वजह से लोग दलीप ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट को भी देखने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

वैभव-ईशान-तिलक खेलेंगे या नहीं? जानें क्यों अटका फैसला
Vaibhav Sooryavanshi First Net Session with Team India
सचिन जैसा बनाना है करियर... वैभव को लेकर BCCI का खास प्लान
Vaibhav sooryavanshi Duleep Trophy 2026 final update
दलीप ट्रॉफी फाइनल में नहीं खेलेंगे वैभव? गंभीर के फैसले पर टिकी नजर
Vaibhav Sooryavanshi-Sanju Samson
अभिषेक-संजू, अभिषेक-वैभव भी देख लिया... अब ओपनिंग में संजू-वैभव?
vaibhav sooryavanshi
9 महीने में 7 बार 90s... वैभव सूर्यवंशी को शतक की फिक्र नहीं!
Advertisement

दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मचाई तबाही
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'हर कोई उसकी वजह से दलीप ट्रॉफी देख रहा था. यहां तक कि मेरी पत्नी भी उसकी वजह से दलीप ट्रॉफी देख रही थीं. आगे चलकर वह विश्व क्रिकेट के लिए बड़ी संपत्ति साबित होगा.' वैभव ने सेंट्रल जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में 81 गेंदों पर 92 रनों की आक्रामक पारी खेली. दूसरी पारी में भी उन्होंने 40 रनों का योगदान दिया और ईस्ट जोन ने चार विकेट से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई. इस मैच के दौरान वैभव ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया. वह दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को रौंदने के लिए हरमन की सेना तैयार, एशिया कप में महाटक्कर, जानें कब-कहां और कैसे देखें LIVE

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने वैभव की बल्लेबाजी के तरीके की खास तौर पर तारीफ की. उनका कहना है कि रेड-बॉल क्रिकेट में भी जिस तरह यह युवा बल्लेबाज गेंदबाजों पर दबाव बना रहा है, वह उनकी असाधारण क्षमता को दिखाता है. श्रीकांत ने बताया, 'लोग इस बात पर संदेह कैसे कर सकते हैं कि यह लड़का हाई लेवल क्रिकेट खेल सकता है या नहीं? वह हर स्तर का क्रिकेट खेल सकता है और जल्द ही सभी फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट पर राज करने वाला है. रेड-बॉल क्रिकेट में भी वह मीडियम पेसरों को सीधे छक्के मार रहा है. वह गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है.'

Advertisement

वैभव ने आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाए. इसके बाद वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और देश के सबसे कम उम्र के डेब्यूटेंट बने. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शुरुआत अपेक्षा के मुताबिक नहीं रही, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने तीन मैचों में 151 रन बनाकर शानदार वापसी की. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.

वैभव की तेजी से बढ़ती सफलता के बीच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) भी उनके करियर को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि वैभव पर हर स्तर से करीबी नजर रखी जा रही है. सैकिया के मुताबिक बोर्ड की कोशिश है कि वैभव की शुरुआत सिर्फ एक शानदार सीरीज या एक सीजन तक सीमित ना रहे, बल्कि वह लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा कर सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मेरी पत्नी वैभव की वजह से दलीप ट्रॉफी देख रही थी...', 15 साल के 'बेबी बॉस' पर फिदा ये दिग्गज क्रिकेटर |
    हिंदू मंदिर विवाद पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार |
    बिहार: युवकों को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा |
    Aloo Chop Recipe: इस बारिश आलू पकौड़े नहीं, बनाएं क्रिस्पी आलू चॉप! चटपटा स्वाद सबको आएगा पसंद |
    'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, मुन्ना भैया-बीना भाभी के इंटीमेट सीन्स से मचाई तबाही |
    SSC के इन पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1 लाख रुपये से ज्यादा, जान लें सारी डिटेल   |
    गाजियाबाद की बैग फैक्ट्री में भीषण आग, JCB से दीवार तोड़कर बुझाई गईं लपटें |
    हनीट्रैप में फंसाया और VIDEO वायरल करने की धमकी... 56 वर्षीय शख्स से 17.65 लाख की ठगी |
    ग्लेशियरों की कीमत कौन देगा? नेपाल से जलवायु न्याय की पुकार |
    व‍िराट कोहली- वीरेंद्र सहवाग ही नहीं, ये क्रिकेटर भी हैं नीम करौली बाबा के भक्त, कई बार जा चुके हैं कैंची धाम
    Advertisement