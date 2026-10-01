15 लाख ने खरीदा इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन 4 कंपनियों की हुई बल्ले-बल्ले

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है. इस साल यानी 2026 के पिछले 9 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पाएंगे कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ हुई है. वाहन डेटा के मुताबिक जनवरी 2026 से सितंबर 2026 के बीच भारतीय बाजार में 15.61 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया बिकी हैं.

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इसमें टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. पिछले 9 महीनों में हुई सेल्स में 76 परसेंट हिस्सा इन कंपनियों का है. टॉप के चार मैन्युफैक्चर्र का मार्केट पर कब्जा है. आइए इन आंकड़ों को आसान भाषा में समझते हैं.

2025 से कितना अलग है 2026

पिछले साल यानी 2025 के शुरुआती 9 महीनों में ये आंकड़ा 9.61 लाख यूनिट्स पर था. यानी 2025 की तुलना में इस साल 9 महीनों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सेल्स में 6 लाख यूनिट्स का इजाफा हुआ है. ईयर-ऑन-ईयर ये ग्रोथ 62 परसेंट की है. 2025 में पूरे साल में कंपनियों ने कुल 13.42 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया बेची थीं.

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यानी इस साल 9 महीनों में ये आंकड़ा पार हो चुका है. पिछले महीने की बात करें, तो इस महीने ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में 1.97 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं. अगस्त के मुकाबले यहां 7.7 परसेंट की ग्रोथ है. टीवीएस और बजाज का कॉन्ट्रिब्यूशन सबसे ज्यादा है.

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इन मॉडल्स का है दबदबा

टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, तो टीवीएस का आईक्यूब लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वहीं बजाज चेतक पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा है. एथर एनर्जी का रिज्टा भी लोगों को पसंद आ रहा है. हीरो मोटोकॉर्प का विडा भी सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स की लिस्ट में शामिल हैं.

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फिलहाल इन कंपनियों के सितंबर महीने के आंकड़े सामने नहीं आए हैं. लेकिन 2025 की तुलना में 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट के सेल्स आंकड़े 9 महीने में ही पार हो गए हैं. अगले तीन महीनों में जो भी सेल्स होती हैं, वो इस सेगमेंट की ग्रोथ में ही काउंट होंगी. पिछले साल की तुलना में इस साल 9 महीनों में कंपनियों ने 2.19 लाख यूनिट्स ज्यादा बेच ली हैं.

मार्केट शेयर के मामले में असली फायदा बड़े मैन्युफैक्चर्र्स को मिला है, लेकिन छोटी कंपनी की भी ग्रोथ जबरदस्त है. रिवर मोबिलिटी की बात करें तो 2025 में जहां इसकी हिस्सेदारी 1.27 परसेंट की थी. 2026 में इसकी हिस्सेदारी 2.46 परसेंट पर पहुंच गई है.

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