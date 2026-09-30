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1 रुपये में 4KM... इस स्कूटर की बंपर डिमांड, 108% बढ़ी सेल्स

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की भारतीय बाजार में स्वीकार्यता बढ़ रही है. हीरो विडा भारत में बिकने वाले टॉप-5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है. पिछले महीने ब्रांड की सेल्स में 108 परसेंट का इजाफा हुआ है. विडा के पोर्टफोलियो में अलग-अलग बैटरी साइज वाले कई स्कूटर्स आते हैं. आइए जानते हैं इन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खास बातें.

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Vida VX2 Go कंपनी का सबसे सस्ता स्कूटर है, जो कई बैटरी ऑप्शन में आता है. (Photo: vidaworld.com)
Vida VX2 Go कंपनी का सबसे सस्ता स्कूटर है, जो कई बैटरी ऑप्शन में आता है. (Photo: vidaworld.com)

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सेल्स लगातार बढ़ रही है. ये दिखा रहा है कि लोगों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पसंद आ रहे हैं. खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग अच्छी खासी है. अगस्त महीने के आंकड़ों पर नजर डालें, तो सभी कंपनियों की बिक्री डबल या ट्रिपल डिजिट में हुई है. 

अगस्त 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्स 1,87,214 यूनिट्स पर पहुंच गई है. अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 76,118 यूनिट्स पर था. यानी ईयर-ऑन-ईयर इस सेगेमंट की ग्रोथ 146 परसेंट की है. अगर हीरो विडा की बात करें, तो ये चौथा सबसे पॉपुलर ब्रांड है. 

पिछले महीने विडा ने कुल 25,558 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं. अगस्त 2025 में कंपनी ने 12,273 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बेचे थे. यानी ईयर-ऑन-ईयर विडा की सेल्स में 108 परसेंट की ग्रोथ हुई है. विडा के पोर्टफोलियो में कई स्कूटर आते हैं. कंपनी वीएक्स2 और वी2 सीरीज के तहत कुल 5 स्कूटर बेचती है. 

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सबसे सस्ती विडा में क्या मिलता है?

कंपनी के पोर्टफोलियो में वीएक्स 2 गो लेटेस्ट एडिशन है. ये स्कूटर तीन बैटरी ऑप्शन में आता है. इसमें 2.2kWh, 3.1kWh और 3.4kWh की बैटरी का विकल्प मिलता है. विडा वीएक्स2 गो 2.2kWh की दिल्ली में कीमत 79,999 रुपये एक्स शोरूम है. 

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यह भी पढ़ें: Vida VX2 Plus Launch: 187KM रेंज, 65 में चार्ज होगी रिमूवेबल बैटरी, Hero लाया नया स्कूटर

ये स्कूटर 93 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आता है. अगर 8 रुपये से प्रति यूनिट के रेट से इस स्कूटर को घर पर चार्ज करते हैं, तो इसमें लगभग 20 रुपये का खर्च फुल चार्ज में आएगा. वहीं स्कूटर क्लेम्ड रेंज से कुछ कम दूरी तय करेगा. ऐसे में इस स्कूटर की एवरेज रनिंग कॉस्ट 25 पैसे प्रति किलोमीटर यानी 1 रुपये में 4 किलोमीटर की आएगी. 

सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर 

भारतीय बाजार में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स की बात करें, तो बजाज चेतक टॉप पर है. इस स्कूटर की 52,248 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. दूसरे नंबर पर टीवीएस आईक्यूब है, जिसकी 42,882 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. वहीं हीरो विडा तीसरे नंबर पर है, जिसकी 25,558 यूनिट्स बिकी हैं. 

यह भी पढ़ें: Vida VX2 Go: 90 पैसे का खर्च... 100 किमी रेंज! हीरो ने 60 हजार में लॉन्च किया धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर

चौथे नंबर पर एथर रिज्टा है, जिसकी 22,586 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. वहीं टीवीएस ऑर्बिटर पांचवें नंबर पर है, जिसकी 14,641 यूनिट्स बिकी हैं. ग्रीव्स मैग्नस की 9,772 यूनिट्स बिकी हैं. एथर 450 की 6,891 यूनिट्स कंपनी ने अगस्त में बेची हैं.

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