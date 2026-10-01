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Turbo Ventilator: कारखानों की छतो पर क्यों लगे होते हैं ये गोल पंखे, क्या है इनका काम

फैक्ट्री और गोदाम की छतों पर लगा गोल पंखा टर्बो वेंटिलेटर आखिर क्या काम करता है? जानिए बिना बिजली के हवा की मदद से ये कैसे अंदर की गर्म और बासी हवा को बाहर निकालने में मदद करता है.

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यह छोटा सा घूमता हुआ वेंटिलेटर बड़ी इमारतों में हवा के बेहतर सर्कुलेशन का काम करता है. ( Photo: AI)
यह छोटा सा घूमता हुआ वेंटिलेटर बड़ी इमारतों में हवा के बेहतर सर्कुलेशन का काम करता है. ( Photo: AI)

कभी किसी फैक्ट्री या बड़े गोदाम की छत पर नजर पड़ी है? वहां अक्सर एक गोल-गोल घूमती हुई मेटल की चीज दिखाई देती है. इसे देखकर मन में सवाल आता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये कोई पंखा है? क्या इसके अंदर मोटर लगी है? और सबसे बड़ी बात ये बिना बिजली के लगातार घूमता कैसे रहता है? दरअसल, छत पर घूमने वाली इस चीज को टर्बो वेंटिलेटर या विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है. इसका काम किसी कमरे को पंखे की तरह ठंडी हवा देना नहीं, बल्कि फैक्ट्री या गोदाम के अंदर की गर्म और बासी हवा को बाहर निकालने में मदद करना है.

अब सवाल आता है कि जब इसमें बिजली की मोटर नहीं लगी, तो ये घूमता कैसे है? दरअसल, ये हवा से चलता है. टर्बो वेंटिलेटर के ऊपर कई घुमावदार ब्लेड लगे होते हैं. जैसे ही बाहर हवा चलती है, ये ब्लेड हवा को पकड़ते हैं और पूरा वेंटिलेटर घूमने लगता है. यानी इसे चलाने के लिए बिजली के स्विच की जरूरत नहीं पड़ती. हवा ही इसका ईंधन है. जितनी तेज हवा होगी, आमतौर पर वेंटिलेटर उतनी ही तेजी से घूमता हुआ नजर आ सकता है.

लेकिन सिर्फ घूमना ही इसका काम नहीं
असल काम इसके घूमने के बाद शुरू होता है. फैक्ट्री या गोदाम के अंदर मशीनें चलती हैं, लोग काम करते हैं और कई जगहों पर गर्मी भी पैदा होती है. इससे अंदर की हवा गर्म हो जाती है. गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है और छत के पास जमा होने लगती है. यहीं पर यह टर्बो वेंटिलेटर काम आता है. यह छत के पास मौजूद गर्म हवा को बाहर निकलने में मदद करता है. जब अंदर की गर्म और बासी हवा बाहर जाती है, तो दूसरी तरफ से ताजी हवा के अंदर आने की गुंजाइश बनती है. इस तरह बिल्डिंग के अंदर हवा का सर्कुलेशन यानी हवा का आना-जाना बेहतर होता है.

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क्या ये एसी की तरह ठंडा करता है?
टर्बो वेंटिलेटर एसी नहीं है. इसका काम हवा को ठंडा करना नहीं, बल्कि गर्म और बासी हवा को बाहर निकालकर वेंटिलेशन बेहतर करना है. इसी वजह से इन्हें बड़ी फैक्ट्रियों, गोदामों, वर्कशॉप और दूसरी औद्योगिक इमारतों की छतों पर लगाया जाता है.

बारिश में पानी अंदर क्यों नहीं आता?
अब एक और सवाल- जब ऊपर इतना बड़ा खुला सा वेंटिलेटर लगा है, तो बारिश का पानी अंदर क्यों नहीं भर जाता? दरअसल, इसका पूरा डिजाइन इस तरह बनाया जाता है कि हवा बाहर निकल सके, लेकिन बारिश का पानी सीधे अंदर जाने की संभावना कम रहे. इसके घुमावदार ब्लेड और ऊपर का ढांचा पानी को सीधे नीचे गिरने से रोकने में मदद करते हैं.

अगली बार जब किसी फैक्ट्री या गोदाम की छत पर ऐसा गोल-गोल घूमता हुआ गोला दिखाई दे, तो इसे सिर्फ कोई अजीब मशीन समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा. यह दरअसल बिल्डिंग के वेंटिलेशन सिस्टम का एक हिस्सा है, जो बिना बिजली की मोटर के, हवा की मदद से अंदर की गर्म और बासी हवा को बाहर निकालने में मदद करता है. यानी छत पर घूमता ये छोटा सा गोला दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे का पूरा सिस्टम काफी दिलचस्प है.

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