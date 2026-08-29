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200KM की रेंज, मेटल बॉडी और स्मार्ट फीचर्स, लॉन्च हुआ Ather Konarc

एथर ने अपने सबसे सस्ते स्कूटर को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने कोणार्क को 6 वेरिएंट में पेश किया है. हालांकि, सभी वेरिएंट्स फिलहाल उपलब्ध नहीं है. शुरुआत में कंपनी तीन वेरिएंट्स को लेकर आई है, जो सितंबर से उपलब्ध होंगे. एथर कोणार्क कंपनी के लेटेस्ट ईएल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. आइए जानते हैं इस स्कूटर में क्या कुछ खास है.

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Ather Konarc मल्टीपल कलर और बैटरी ऑप्शन के साथ आता है. (Photo: Ather Energy)
Ather Konarc मल्टीपल कलर और बैटरी ऑप्शन के साथ आता है. (Photo: Ather Energy)

एथर एनर्जी ने अपने मचअवेटेड स्कूटर कोणार्क (Ather KONARC) को लॉन्च कर दिया है. ये ब्रांड का पहला स्कूटर है, जो एथर ईएल (EL) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. इस स्कूटर को कंपनी ने मेटल बॉडी और मल्टीपल नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया है. स्कूटर स्मार्ट रिमोट की के साथ आता है. 

कोणार्क में कंपनी ने मल्टीपल फीचर्स दिए हैं. ऐसा ही एक फीचर एयरवॉक है. इसकी मदद से स्कूटर को आसानी से मूव किया जा सकता है. स्कूटर को आगे पीछे करने में ये स्कूटर काफी मददगार साबित होता है. आइए जानते हैं एथर कोणार्क में क्या कुछ खास मिलेगा. 

कितनी है कीमत 

एथर कोणार्क को कंपनी ने 1 लाख रुपये से कम में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 99,999 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. इसकी डिलीवरी 21 सितंबर से एस-लाइन के लिए शुरू होगी. ये स्कूटर एस लाइन और ज़ी-लाइन (Z-Line) में लॉन्च हुआ है. एस-लाइन में चार वेरिएंट्स होंगे, जबकि ज़ी लाइन में दो स्कूटर्स मिलेंगे. हालांकि, अभी एथर कोणार्क के सभी वेरिएंट्स उपलब्ध नहीं हैं. 

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एथर कोणार्क एस के 100 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपये है. वहीं 125 किलोमीटर वाले वेरिएंट की कीमत 1,21,999 रुपये और 161 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट की कीमत 1,44,999 रुपये एक्स शोरूम है. अन्य तीन वेरिएंट्स की कीमतों का खुलासा फिलहाल कंपनी ने नहीं किया है. 

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एथर कोणार्क मल्टीपल कलर और बैटरी ऑप्शन में आता है. (Photo: YouTube/Ather Energy)

कब शुरू होगी डिलीवरी?

एस सीरीज में चार विकल्प मिलेंगे. इसके बेस वेरिएंट में 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी. इस स्कूटर की डिलीवरी अगले साल की पहली तिमाही में होगी. वहीं 125 किलोमीटर और 161 किलोमीटर रेंज वाले एस-लाइन स्कूटर्स की डिलीवरी सितंबर में ही शुरू हो जाएगी. 200 किलोमीटर वाली रेंज वाला स्कूटर अगले साल की तीसरी तिमाही में आएगा. जबकि ज़ी-सीरीज 2027 की दूसरी तिमाही में आएगी.

यह भी पढ़ें: Ather का बड़ा ऐलान, आर्मी कैंटीन में मिलेगा स्कूटर, मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट

क्या है स्कूटर में खास? 

कोणार्क एथर का पहला स्कूटर है, जो मेटल बॉडी के साथ आता है. इसमें कंपनी ने कई स्मार्ट फीचर्स दिए हैं. ये स्कूटर स्मार्ट की के साथ आता है. S लाइन में 200 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी. इस स्कूटर की टॉप स्पीड 70Kmph की होगी. इसे आप चार कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे. वहीं Z-लाइन की बात करें, तो इस रेंज की आईडीसी क्लेम्ड रेंज 161 किलोमीटर है. इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये 5 कलर ऑप्शन में आएगी.

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एंट्री लेवल एथर कोणार्क में 2.1kWh की बैटरी के साथ आता है. वहीं मिड वेरिएंट में 2.7kWh की बैटरी मिलती है. टॉप वेरिएंट में 3.5kWh की बैटरी दी गई है. ये स्कूटर यूनिबॉडी चेसिस के साथ आता है. इसमें ऑटोहोल्ड, फॉल सेफ, एयरवॉक, ब्लूटूथ कॉल और म्यूजिक अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

इसमें एथर कनेक्टेड, थेफ्ट और टो अलर्ट, फाइंड माय स्कूटर और ओटीए अपडेट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. कोणार्क में 31 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज और यूएसबी टाइप-सी चार्जर मिलता है.

स्कूटर में टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है. फीचर्स की बात करें, तो कोणार्क में वॉयस कंट्रोल, फुल फ्लेजेड नेविगेशन, पॉटहोल अलर्ट और क्रैश अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें कीलेस इग्निशन, कीलेस बूट रिलीज और हिल-होल्ड असिस्ट जैसी सुविधा मिलती है. 

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