scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिसॉर्ट की किचन में बैठा था पांच फीट लंबा रेड स्नैक... देखते ही बाहर भागे कर्मचारी, बुलानी पड़ी रेस्क्यू टीम, Video

राजस्थान के अलवर में जयपुर रोड स्थित एक रिसॉर्ट की रसोई में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बर्तनों के बीच करीब 5 फीट लंबा सांप दिखाई दिया. सांप देखते ही रसोई में काम कर रहे कर्मचारी बाहर भाग गए और रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने सांप को पकड़ लिया और बताया कि यह रेड स्नेक है, जो जहरीला नहीं होता.

Advertisement
X
रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा. (Photo: Screengrab)
रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर में स्थित एक रिसॉर्ट की किचन में रात के वक्त कर्मचारी अपने काम में लगे थे. तभी बर्तनों के बीच कुछ ऐसा नजर आया कि वहां काम कर रहे लोगों के होश उड़ गए. करीब 5 फीट लंबा सांप रसोई में बैठा था. सांप को देखते ही कर्मचारी काम छोड़कर बाहर भागे और तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई. कुछ देर बाद टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ लिया.

यह मामला जयपुर रोड स्थित सरिस्का देसी ढाणी रिसॉर्ट का है. बीती रात रिसॉर्ट की रसोई में बर्तनों के बीच एक सांप दिखाई दिया था. अचानक सांप सामने आने से रसोई में काम कर रहे कर्मचारी घबरा गए और बाहर निकल आए. इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. रेस्क्यू टीम पहुंची तो बर्तनों के बीच मौजूद सांप को सावधानी से देखा.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

ड्राइवर सीट के नीचे दिखा सांप (Photoscreengrab)
स्कूल बस में निकला सांप तो सहम गए बच्चे, रेस्क्यू के बाद करने लगे डांस
these plants attract snakes
सांपों को न्योता देते हैं ये पौधे, गंध सूंघते ही खिंचे चले आते हैं!
गांव में सांप को लेकर फैली दहशत. (Photo: Screengrab)
एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने डसा, दो बच्चों की मौत
US vets take on bizarre rescue mission after snake manages to swallow 3 golf balls
सांप ने गटक लीं 3 गोल्फ बॉल, शरीर से निकलते ही Video हुआ Viral
man save snake life
VIDEO: इंसान नहीं, सांप को दी जिंदगी, CPR देकर बचाई जान

टीम के मुताबिक, यह रेड स्नेक था. रेस्क्यू टीम ने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं होता है. इसके बाद टीम ने बिना देर किए सांप को पकड़कर रसोई से बाहर निकाल लिया. सांप के पकड़े जाने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली. रेस्क्यू टीम के सांप को पकड़ने के दौरान लोगों ने तालियां भी बजाईं. इसके बाद सांप को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया.

Advertisement

रेस्क्यू टीम के मुताबिक, मौसम में बदलाव के दौरान सांप अपने बिलों से बाहर निकल सकते हैं. बारिश के दौरान बिलों में पानी भरने या तापमान में बदलाव होने की वजह से भी सांप सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में बाहर आ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: स्कूल बस में छिपा था 5 फीट का सांप, ड्राइवर ने देखा तो रोक दी बस... रेस्क्यू के बाद बच्चे करने लगे डांस

इसी वजह से इस मौसम में घरों, होटल और रिसॉर्ट में सांप दिखाई देने की शिकायतें बढ़ जाती हैं. अलवर का सरिस्का क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है. यहां सरिस्का और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में होटल और रिसॉर्ट हैं. जंगल के नजदीक होने की वजह से इन इलाकों में अक्सर वन्यजीवों और सांपों की मौजूदगी देखने को मिलती है.

स्थानीय स्तर पर भी घरों और दूसरी जगहों पर सांप निकलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. सरिस्का क्षेत्र में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें अजगर समेत अलग-अलग तरह के सांप शामिल हैं. रेस्क्यू टीम ने लोगों से अपील की कि अगर घर, होटल, रिसॉर्ट या किसी अन्य जगह पर सांप दिखाई दे तो उसे खुद पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देना ज्यादा सुरक्षित है. फिलहाल, रिसॉर्ट की रसोई में मिले इस करीब 5 फीट लंबे रेड स्नेक को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kundru ki Sabji: रोज-रोज दाल खाना छोड़िए! साबुत मसालों और सौंफ डालकर बनाएं कुंदरू की चटपटी सूखी सब्जी, रोटी-पराठे संग लगेगी टेस्टी |
    मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: दोषी करार होते ही बिलख-बिलख कर रोई 'कातिल' मुस्कान, प्रेमी साहिल के भी छलके आंसू |
    ‘2017 से पहले महीनों चलता था दंगा, पुलिस थी मजबूर’, बोले सीएम योगी |
    Kal Ka Rashifal 2 October 2026: 6 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ, जानिए कैसा रहेगा आपके के लिए कल का दिन |
    FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा, सोमवार को होगी याचिका पर सुनवाई, पीएम पर की थी विवादित टिप्पणी |
    चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी, कल से शुरू करेगा देशव्यापी आंदोलन |
    क्या महिलाओं के लिए वाकई बेस्ट है बैंकिंग सेक्टर? जान‍िए इसके पीछे के तर्क |
    9 हजार से भी कम में 6000mAh बैटरी वाला फोन, 90Hz स्क्रीन और Android 16 Go भी मिलेगा |
    मार्केट पर इन 4 कंपनियों का कब्जा... 15 लाख ने खरीदे इलेक्ट्रिक स्कूटर |
    गोवा में सुलझा SIR का मामला, 97 में से 88 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े
    Advertisement