रिसॉर्ट की किचन में बैठा था पांच फीट लंबा रेड स्नैक... देखते ही बाहर भागे कर्मचारी, बुलानी पड़ी रेस्क्यू टीम, Video

राजस्थान के अलवर में स्थित एक रिसॉर्ट की किचन में रात के वक्त कर्मचारी अपने काम में लगे थे. तभी बर्तनों के बीच कुछ ऐसा नजर आया कि वहां काम कर रहे लोगों के होश उड़ गए. करीब 5 फीट लंबा सांप रसोई में बैठा था. सांप को देखते ही कर्मचारी काम छोड़कर बाहर भागे और तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई. कुछ देर बाद टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ लिया.

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यह मामला जयपुर रोड स्थित सरिस्का देसी ढाणी रिसॉर्ट का है. बीती रात रिसॉर्ट की रसोई में बर्तनों के बीच एक सांप दिखाई दिया था. अचानक सांप सामने आने से रसोई में काम कर रहे कर्मचारी घबरा गए और बाहर निकल आए. इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. रेस्क्यू टीम पहुंची तो बर्तनों के बीच मौजूद सांप को सावधानी से देखा.

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टीम के मुताबिक, यह रेड स्नेक था. रेस्क्यू टीम ने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं होता है. इसके बाद टीम ने बिना देर किए सांप को पकड़कर रसोई से बाहर निकाल लिया. सांप के पकड़े जाने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली. रेस्क्यू टीम के सांप को पकड़ने के दौरान लोगों ने तालियां भी बजाईं. इसके बाद सांप को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया.

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रेस्क्यू टीम के मुताबिक, मौसम में बदलाव के दौरान सांप अपने बिलों से बाहर निकल सकते हैं. बारिश के दौरान बिलों में पानी भरने या तापमान में बदलाव होने की वजह से भी सांप सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में बाहर आ जाते हैं.

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इसी वजह से इस मौसम में घरों, होटल और रिसॉर्ट में सांप दिखाई देने की शिकायतें बढ़ जाती हैं. अलवर का सरिस्का क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है. यहां सरिस्का और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में होटल और रिसॉर्ट हैं. जंगल के नजदीक होने की वजह से इन इलाकों में अक्सर वन्यजीवों और सांपों की मौजूदगी देखने को मिलती है.

स्थानीय स्तर पर भी घरों और दूसरी जगहों पर सांप निकलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. सरिस्का क्षेत्र में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें अजगर समेत अलग-अलग तरह के सांप शामिल हैं. रेस्क्यू टीम ने लोगों से अपील की कि अगर घर, होटल, रिसॉर्ट या किसी अन्य जगह पर सांप दिखाई दे तो उसे खुद पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देना ज्यादा सुरक्षित है. फिलहाल, रिसॉर्ट की रसोई में मिले इस करीब 5 फीट लंबे रेड स्नेक को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है.

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