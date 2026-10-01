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Kundru ki Sabji: रोज-रोज दाल खाना छोड़िए! साबुत मसालों और सौंफ डालकर बनाएं कुंदरू की चटपटी सूखी सब्जी, रोटी-पराठे संग लगेगी टेस्टी

Kundru ki Sabji: अगर आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग कुंदरू को देखकर मुंह बनाते हैं तो यहां हम आपको इसे नए अंदाज में बनाने की ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपके घरवाले कुंदरू के फैन हो जाएंगे.

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कुंदरू की सब्जी (Photo: ITG)
कुंदरू की सब्जी (Photo: ITG)

अक्सर घरों में जब कुंदरू की सब्जी बनती है तो बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं. ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि कुंदरू पकाने के बाद चिपचिपी हो जाती है, स्वाद में फीकी लगती है या फिर ठीक से गलती नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंदरू फाइबर, विटामिन्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर एक बेहद सेहतमंद सब्जी है.

अगर इसे सही तरीके और खास देसी मसालों के साथ भुना जाए, तो इसका स्वाद इतना जबरदस्त और चटपटा हो जाता है कि कुंदरू न पसंद करने वाले भी इसे बड़े चाव से खाने लगेंगे. आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिना पानी का इस्तेमाल किए एकदम कुरकुरी, चटपटी और मसालेदार 'कुंदरू की सूखी सब्जी' बनाने की सबसे आसान और अचूक विधि!


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250 ग्राम कुंदरू (साफ धोकर, पोंछकर लंबे पतले टुकड़ों में कटे हुए)

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल (बेस्ट स्वाद के लिए)

1/2 छोटा चम्मच राई (सरसों के दाने)

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच हिंग

1/2 छोटा चम्मच सौंफ (दरदरी पिसी हुई - सीक्रेट इंग्रीडिएंट)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर (खटाई के लिए)

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1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक

बारीक कटा हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

कुंदरू को पानी से धोकर कपड़े से अच्छी तरह सुखा लें (नमी रहने से सब्जी चिपचिपी हो सकती है). दोनों सिरों को काटकर कुंदरू के लंबाई में 4 पतले-पतले टुकड़े कर लें.

एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें और धुआं निकलने तक तेज गर्म करें. फिर गैस धीमी करें और तेल को हल्का ठंडा होने दें (इससे सरसों के तेल का कड़वापन निकल जाता है).

तेल में राई, जीरा, हींग, दरदरी सौंफ, हरी मिर्च और अदरक डालकर कुछ सेकंड्स के लिए चटकाएं.

अब कटे हुए कुंदरू कड़ाही में डालें. आंच को मध्यम रखें और बिना ढके 3-4 मिनट तक कुंदरू को लगातार चलाते हुए भूनें, जब तक कि उन पर हल्का सुनहरा रंग न आने लगे.

अब स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं. कड़ाही को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक पकने दें ताकि कुंदरू अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं. (बीच-बीच में एक-दो बार चला लें).

जब कुंदरू 80% तक पक जाएं, तो ढक्कन हटा दें. इसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और आमचूर पाउडर मिलाएं.

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अब बिना ढके धीमी-मध्यम आंच पर सब्जी को 2-3 मिनट तक भूनें ताकि सारे सूखे मसाले कुंदरू पर अच्छी तरह लिपट जाएं और सब्जी एकदम कुरकुरी हो जाए.

ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया छिड़कें. तैयार है आपकी गरमा-गरम, चटपटी और चटाकेदार कुंदरू की सूखी सब्जी! इसे दाल-चावल, पूरी या गरमा-गरम पराठों के साथ परोसें.

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