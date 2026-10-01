बिहार MLC चुनाव से पहले जेडीयू में बगावत, जन सुराज प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में पहुंचे अनंत सिंह

बिहार विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव से ठीक पहले मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है. अनंत सिंह पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं.



दरअसल, जेडीयू ने पटना स्नातक निर्वाचन सीट से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और वर्तमान एमएलसी नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. हालांकि, मोकामा विधायक अनंत सिंह इस फैसले से नाराज हैं और नीरज कुमार को दोबारा टिकट दिए जाने का कड़ा और खुला विरोध कर रहे हैं. अनंत सिंह के इस कदम से पार्टी के भीतर चुनावी माहौल गरमा गया है.

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अनंत सिंह ने जन सुराज प्रत्याशी का किया समर्थन



पार्टी लाइन से पूरी तरह अलग जाते हुए अनंत सिंह ने इसी सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को अपना समर्थन देने का फैसला किया. वह खुद जन सुराज प्रत्याशी के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे. बाहुबली विधायक के इस सीधे कदम से साफ हो गया है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की परवाह किए बिना अपनी अलग राह चुन ली है.



मोकामा विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार करने और विपक्षी खेमे के उम्मीदवार का साथ देने से जेडीयू के भीतर अंदरूनी कलह तेज हो गई है. अनंत सिंह के इस खुले विरोध ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है.

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