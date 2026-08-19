वापस चलेगा Pulsar का जादू, बजाज ने जारी किया टीजर, आ रही दो नई बाइक्स

बजाज ऑटो ने नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक पल्सर लाइनअप का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है. ये बाइक्स जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली हैं. ब्रांड ने इनकी लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है. ये बाइक्स 24 अगस्त 2026 को लॉन्च होने वाली हैं. बजाज ने जारी टीजर में 'गियर ऑफ फॉर वॉट्स नेक्स्ट' लाइन लिखी है.

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कंपनी ने इस टीजर में पुरानी पल्सर के साथ अपकमिंग पल्सर की परछाई दिखाई है. यहां कंपनी साफ तौर पर एक जनरेशन अपडेट दिखाने की कोशिश कर रही है. हाल में ही पल्सर 125 और पल्सर 150 को स्पॉट किया गया था, जिसमें ज्यादातर इनकी डिटेल्स सामने आ गई थीं. आइए जानते हैं इन बाइक्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा.

Pulsar 125 में क्या नया होगा?

दोनों बाइक्स में से पल्सर 125 में ज्यादा अपडेट देखने को मिल सकता है. बाइक के स्पाई शॉट्स से बहुत कुछ साफ हो गया है. ये बाइक रिवाइज्ड एलईडी हेडलैम्प, नए टेल लैम्प, रिडिजाइन टैंक एक्सटेशन, अपडेटेड एग्जॉस्ट और स्पोर्टिक ग्राफिक्स के साथ आएगी.

एक बड़ा अपडेट बाइक में मिलने वाला नया टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, एसएमएस अलर्ट और नेविगेशन फंक्शन जुड़ेगा. बाइक में टाइप-सी चार्जिंग और हजार्ड लाइटिंग भी मिल सकती है. इसके अलावा एक बदलाव रियर स्पेंशन में देखने को मिलेगा.

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पहले जहां ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलते थे. वहां अब मोनोशॉक सेटअप दिया जा सकता है. इससे मोटरसाइकिल में ज्यादा मॉडर्न लेआउट मिलेगा और हैंडलिंग बेहतर होगी. बाइक में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और 17 इंच के एलॉय वील्स मिलेंगे. इंजन का रिफाइन्ड अवतार आ सकता है.

Pulsar 150 में क्या मिलेगा?

बजाज पल्सर 150 में भी कई बदलाव दिखेंगे. स्पाई शॉट्स में इसका रिडिजाइन फ्रंट रिवील हुआ है. बाइक में एलईडी लाइटिंग, नया टेल लैम्प, टैंक पर फ्रेश डिजाइन और रिवाइज्ड एग्जॉस्ट मिलेगा. बाइक एक नई चेसिस और सब-फ्रेम सेटअप के साथ आएगी. इसमें भी रियर सस्पेंशन की जगह मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जा सकता है.

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बाइक में ऑयल कूल्ड इंजन दिया जाएगा. बाइक को ऑयल कूलर रेडिएटर और ऑयल कूल्ड स्टीकर के साथ देखा गया है. फिलहाल बाइक में 149.5 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है. इसके अलावा बाइक में एलसीडी या टीएफटी स्टाइल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. ये दोनों ही बाइक्स 24 अगस्त को लॉन्च होने वाली हैं.

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