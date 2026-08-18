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Bajaj Chetak: 35 रुपये में 153KM, दीवाने हुए लोग... 307% बढ़ी इस स्कूटर की सेल

चेतक बजाज के लिए एक शानदार प्रोडक्ट साबित हो रहा है. इलेक्ट्रिक अवतार में आने के बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल लगातार बढ़ रही है. जुलाई का महीना इस स्कूटर के लिए शानदार रहा है. पिछले साल की जुलाई के मुकाबले इस महीने चेतक की सेल 307 परसेंट बढ़ी है. वहीं जून के मुकाबले भी जुलाई में सेल बेहतर हुई है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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चेतक तीन बैटरी ऑप्शन के साथ आता है. (Photo: chetak.com)
चेतक तीन बैटरी ऑप्शन के साथ आता है. (Photo: chetak.com)

बजाज के लिए जुलाई का महीना शानदार रहा है. कंपनी की सेल 19 परसेंट बढ़ी है. कंपनी ने जुलाई में 1,65,747 टू-व्हीलर्स को डिस्पैच किया है. पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 1,39,279 टू-व्हीलर्स को बेचा था. वहीं जून की बात करें, तो कंपनी ने 1,66,956 यूनिट्स बेची थीं. यानी मंथ-ऑन-मंथ 1 परसेंट सेल कम हुई है. 

कंपनी के पोर्टफोलियो में कई बाइक हैं, लेकिन कमाल किया है तो एक स्कूटर ने. ये वही स्कूटर है, जो कई लोगों के लिए नॉस्टेल्जिया बन चुका था. हम बात कर रहे हैं बजाज चेतक की, जिसकी सेल इस साल जुलाई में 307 परसेंट बढ़ गई है. 

एक वक्त पर बजाज चेतक पॉपुलर स्कूटर था, लेकिन एक्टिवा जैसे ऑटोमेटिक स्कूटर्स की हवा में चेतक कहीं गायब हो गया था. 2019 में कंपनी ने इस स्कूटर को भारतीय बाजार में दोबारा पेश किया, लेकिन इस बार ये पेट्रोल वर्जन में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक अवतार में आया था. बजाज को इस स्कूटर का फायदा मिलता दिख रहा है. 

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कितनी हुई सेल?

जुलाई में कंपनी ने इस स्कूटर की 47,184 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 11,584 यूनिट्स को बेचा था. यानी ईयर-ऑन-ईयर इस स्कूटर की सेल 307 परसेंट बढ़ी है. वहीं जून की बात करें, तो कंपनी ने 40,376 चेतक बेचे थे. जून के मुकाबले जुलाई में सेल्स 17 परसेंट बढ़ी थी. 

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यह भी पढ़ें: Bajaj Chetak 3001: बजाज ने लॉन्च किया सबसे किफायती चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, कमाल के फीचर्स और कीमत है इतनी

बजाज चेतक मल्टीपल कॉन्फिग्रेशन में आता है. इसे आप तीन बैटरी सेटअप में खरीद सकते हैं. बेस मॉडल चेतक सी2501 (Chetak C2501) है, जिसमें 2.5kWh की बैटरी मिलती है. इस स्कूटर की क्लेम्ड रेंज 113KM है. इसकी कीमत 91,504 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. 

कीमत और रनिंग कॉस्ट

वहीं चेतक सी3001 में 3.0kWh की बैटरी दी गई है, जो 131 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आता है. जबकि चेतक 35 सीरीज की बात करें, तो इसमें 3.5kWh की बैटरी मिलती है, जो 153 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आती है. चेतक सी3001 की कीमत 1,14,270 रुपये एक्स शोरूम रुपये है. 

यह भी पढ़ें: Chetak ने OLA को पछाड़ा! राजीव बजाज बोले- 'ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है'

चेतक 35 सीरीज की कीमत 1,24,157 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. बात करें रनिंग कॉस्ट की, तो चेतक 35 सीरीज में 3.5kWh की बैटरी मिलती है. इस बैटरी को घर पर चार्ज करने में लगभग 35 रुपये का खर्च आएगा. ऐसे में आप 35 रुपये में 153 रुपये की क्लेम्ड रेंज हासिल कर पाएंगे.

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