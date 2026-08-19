खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म, 4 सितंबर को सरकार से होगी बातचीत, डल्लेवाल बोले- लड़ाई खत्म नहीं हुई

पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पिछले चार दिनों से चल रहा किसानों का 'धरना 2.0' खत्म हो गया है. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चौथे दिन बड़ा ऐलान करते हुए मोर्चा स्थगित करने की घोषणा की है.

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किसानों के कड़े रुख और दबाव के आगे झुकते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें 4 सितंबर को बातचीत का न्योता दिया है. इसे किसान नेताओं ने अपनी बड़ी जीत बताया है.

किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसे अब सरकार से बातचीत का न्योता मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, 'ये सिर्फ एक पड़ाव है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है.'

4 सितंबर की बैठक के बाद तय होगी अगली रणनीति

सरकार की ओर से वार्ता का न्योता मिलने के बाद खनौरी बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है. डल्लेवाल ने बताया कि कृषि मंत्रालय और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 सितंबर को होने वाली बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

देशभर में होंगी किसान महापंचायतें

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किसान नेताओं ने बताया है कि 4 सितंबर की बैठक के नतीजों के आधार पर ही अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा. ट्रेड डील और दूसरे कृषि मुद्दों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायतों का दौर जारी रहेगा.

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बता दें कि इससे पहले किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था. हालांकि बाद में किसान सड़क रोकने के बजाय एक तरफ शांतिपूर्वक बैठकर प्रदर्शन करने लगे और ऐलान किया था कि वो 28 अगस्त तक घरों से तैयारी करके आए हैं और खनौरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे. लेकिन अब उनका ये प्रदर्शन खत्म हो गया है.

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