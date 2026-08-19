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हॉकी वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, हैंडशेक पर सबकी नजर

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. पूल डी के इस अहम मैच में भारत को अगले दौर में पहुंचने के लिए कम से कम ड्रॉ की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी है. मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच हैंडशेक होगा या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी.

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भारत-पाकिस्तान के बीच आज है हॉकी का महामुकाबला (Photo: Hockey India)
भारत-पाकिस्तान के बीच आज है हॉकी का महामुकाबला (Photo: Hockey India)

हॉकी विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आज एक बार फिर आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन स्थित वागेनर स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा.

यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है. पूल डी में भारत 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान के खाते में 1 अंक है.भारत को अगले दौर में पहुंचने के लिए कम से कम ड्रॉ की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान के लिए समीकरण बेहद मुश्किल हैं और उसे हर हाल में भारत को हराना होगा.

भारत ने टूर्नामेंट में वेल्स को हराया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उसे 2-4 से हार का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर, पाकिस्तान इंग्लैंड से हारने के बाद वेल्स के खिलाफ ड्रॉ खेल चुका है. ऐसे में भारत-पाकिस्तान मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा बन गया है.

यह भी पढ़ें: Women's Hockey World Cup 2026: मह‍िला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का धमाका, साउथ अफ्रीका को 6-1 से धोया

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क्या होगा हैंडशेक?

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक को लेकर भी चर्चा है. दोनों देशों के बीच हालिया खेल मुकाबलों में हैंडशेक को लेकर विवाद रहा है, इसलिए विश्व कप के इस मुकाबले में प्री-मैच प्रोटोकॉल पर भी सभी की नजरें रहेंगी.

कहां देखें लाइव?

भारत में मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. भारत का हालिया रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है. दोनों टीमों की पिछली प्रो लीग भिड़ंत में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया था, जबकि उससे पहले मुकाबला भारत ने 4-3 से जीता था.

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