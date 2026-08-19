ट्रैक पार करते दिखे जंगली हाथी, सामने से आ रही थी राजधानी एक्सप्रेस, फिर हुआ ये फैसला

असम के होजाई जिले में बुधवार सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. रेलवे ट्रैक पर हाथियों का एक बड़ा झुंड पहुंच गया और उसी वक्त डाउन राजधानी एक्सप्रेस भी वहां से गुजरने वाली थी. वन विभाग के कर्मचारियों की नजर समय रहते हाथियों पर पड़ गई. उन्होंने तुरंत ट्रेन के लोको पायलट और लुमडिंग रेलवे कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी. इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस को रोक दिया गया.
यह घटना होजाई के हवाइपुर इलाके में हुई, जो लंका रेंज और नगांव साउथ डिवीजन के तहत आता है. हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. वनकर्मियों की सतर्कता और रेलवे के साथ तुरंत तालमेल की वजह से ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया. हाथियों के सुरक्षित तरीके से ट्रैक पार करने के बाद ट्रेन को फिर आगे रवाना कर दिया गया.
वनकर्मियों ने हाथियों को देखते ही ट्रेन को किया अलर्ट
सामने आए वीडियो में वन विभाग के कर्मचारी रेलवे ट्रैक के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं. वे ट्रेन को रुकने का इशारा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हाथियों का झुंड ट्रैक पार करता नजर आता है.
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असम के वन मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने भी इस घटना का वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि डाउन राजधानी एक्सप्रेस को हवाइपुर में किलोमीटर 167/8 के पास रोका गया था, ताकि हाथियों का झुंड सुरक्षित तरीके से ट्रैक पार कर सके. उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों, लोको पायलट और लुमडिंग रेलवे कंट्रोल रूम की सतर्कता की तारीफ की.
मुख्यमंत्री ने कहा- ऐसे बनते हैं 'सेफ्टी कॉरिडोर'
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस घटना को शेयर करते हुए वन विभाग के कर्मचारियों की तारीफ की. उन्होंने बताया कि हाथियों के कॉरिडोर वाले इलाकों में वनकर्मी रेलवे ट्रैक के आसपास लगातार निगरानी रखते हैं, ताकि हाथी सुरक्षित तरीके से ट्रैक पार कर सकें.
असम में रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा रहा है. दिसंबर 2025 में होजाई जिले में ही राजधानी एक्सप्रेस की हाथियों के झुंड से टक्कर में सात हाथियों की मौत हो गई थी. ऐसे में इस बार वन विभाग की समय पर कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया.