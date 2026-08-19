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पत्नी को English सिखाना पड़ा भारी, फंस गया पति... पढ़िए Viral चुटकुले

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसना जैसे कहीं खो सा गया है, जबकि एक छोटी सी मुस्कान भी पूरे दिन को बेहतर बना सकती है. अगर आप भी काम और टेंशन के बीच हल्का-फुल्का ब्रेक ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार वायरल चुटकुले. तो तैयार हो जाइए, थोड़ी मस्ती और ठहाकों के लिए!

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>गोलू पत्नी को English सिखा रहा था।
दोपहर में पत्नी बोली, 'Dinner लो जी'
पति- अरे, ये Dinner नहीं Lunch है.
पत्नी- ये रात का बचा हुआ खाना है.
दिमाग मत दौड़ा, रोटी चरले..!

 

>एक लड़के ने हलवाई की दुकान पर आधा किलो जलेबी लेकर खाई
और बिना पैसे दिए जाने लगा..
दुकानदार- अरे जलेबी के पैसे तो दिए जा.
लड़का- पैसे तो है नहीं.
इस पर दूकानदार ने लड़के की भरपूर पिटाई की.
पिटने के बाद लड़का उठा और हाथ पैर झाड़ते हुए बोला-
इसी भाव पर एक किलो और तौल दे.

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>राजू के हाथ में नया फोन था
वीरू बोला- नया फोन कब खरीदा?
राजू- नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है!
वीरू- गर्लफ्रेंड का फोन क्यूं ले आया?
राजू- रोज कहती थी, मेरा फोन नहीं उठाते..!
आज मौका मिला, तो उठा लाया!!

 

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>भिखारी- 5 रुपए का सवाल है बाबा !
लल्लू- पूछो, शायद मुझे आता हो.
भिखारी- बेहोश…

 

>पापा और 15 साल का बेटा एक होटल में गए…
पापा- वेटर एक बियर और एक आईसक्रीम लाओ,
बेटा- आईसक्रीम क्यों पापा, आप भी बियर लीजिये ना,
दे..चप्पल..पे..चप्पल

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>मिंटू- तुम ऑपरेशन कराए बिना ही क्यों भाग गए ?
मिंटू- नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो,
ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है!
मिंटू- तो इसमें डरने वाली कौन सी बात थी?
चिंटू- साले, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी !

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)
 

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