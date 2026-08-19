Kal Ka Rashifal 20 August 2026: कुंभ राशि में बढ़ेगी धन की आवक, जानें आपकी राशि के लिए कल कैसा रहेगा दिन

मेष राशि

मेष राशि वालों को पेशेवर चर्चाओं में सावधानी बरतनी होगी. लेन-देन में धैर्य रखें और दबाव में काम करने से बचें. अनुबंधों से जुड़े मामलों में सजग रहें. परिजनों और साझेदारों का सहयोग मिलेगा. अपनों की सलाह पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहें.

और पढ़ें

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: ॐ गुं गुरुवे का जाप करें और महालक्ष्मी की पूजा करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए उद्योग और कारोबार पर फोकस बना रहेगा. टीम के साथ तालमेल बेहतर होगा और प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहने की संभावना है. कारोबारी संबंध मजबूत होंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखें और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें और अपने वचन पर कायम रहें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को मेहनत से अपने परिणाम बेहतर करने का प्रयास करना होगा. पेशेवर मामलों में दबाव रह सकता है, इसलिए समय प्रबंधन जरूरी रहेगा. महत्वपूर्ण कारोबारी मामलों में समन्वय बढ़ाएं. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: आंवला

उपाय: ॐ गुं गुरुवे का जाप करें और तर्कशील बने रहें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों का दिन मित्रों और प्रियजनों के साथ अच्छा बीतेगा. आर्थिक गतिविधियों को संतुलित रखने में सफलता मिलेगी. अनुभवी लोगों का साथ और वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. शिक्षण-प्रशिक्षण पर ध्यान रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से सकारात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

उपाय: महालक्ष्मी की पूजा करें और काम में स्पष्टता बनाए रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों का ध्यान घर-परिवार और निजी मामलों पर रहेगा. निजी यात्रा की संभावना है. परिजनों के साथ समय बिताएंगे और संबंधियों से महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा कर सकते हैं. कामकाज में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. बड़ों का सम्मान बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें और बड़प्पन से काम लें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा. भाई-बंधुओं का सहयोग मिलेगा और आपसी मदद की भावना मजबूत होगी. संपर्क और संवाद के क्षेत्र में विस्तार होगा. समकक्षों के साथ तालमेल बढ़ेगा. साख और सम्मान में वृद्धि हो सकती है. लक्ष्यों को पूरा करने पर फोकस रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: खाकी

उपाय: महालक्ष्मी की पूजा करें और सभी के प्रति समभाव रखें.

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए घर-परिवार का माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा. बचत और संग्रह पर ध्यान देंगे. वित्त प्रबंधन बेहतर होगा. करीबियों से मुलाकात बढ़ेगी और सामाजिक आयोजनों में शामिल होने का मौका मिल सकता है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएं.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: वासंती

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें और सहयोग की भावना बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. करियर और कारोबार के प्रति समर्पण बढ़ेगा. आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और रचनात्मकता बनी रहेगी. घर में सुख और आनंद का माहौल रहेगा. किसी अपने को सुखद सरप्राइज भी दे सकते हैं. यात्रा संभव है.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: महालक्ष्मी की पूजा करें और अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाएं.

धनु राशि

धनु राशि वालों का ध्यान निवेश और वाणिज्यिक लक्ष्यों पर रहेगा. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लेनदेन में सावधानी बरतें. दूर देश से जुड़े कामों में रुचि रहेगी. न्यायिक मामलों में धैर्य रखें. यात्रा की संभावना भी है.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें और काम में निरंतरता बनाए रखें.

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आर्थिक और कारोबारी मामलों में तेजी रहेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मौका मिलेगा. जिम्मेदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा. लाभ की स्थिति बेहतर होगी. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: पीतवर्ण

उपाय: महालक्ष्मी की पूजा करें और कार्यों में तेजी बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए पैतृक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. वरिष्ठों से मुलाकात होगी और कामकाज में उन्नति व विस्तार पर जोर रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. धन की आवक बढ़ेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न कार्यों में समर्थन प्राप्त होगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: पीतांबर

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें और जरूरतमंदों की मदद बढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए भाग्य का साथ बेहतर रहेगा. आस्था और विश्वास मजबूत होंगे. लेन-देन में जल्दबाजी से बचें. कामकाज में विरोधियों का प्रभाव कम होगा. कारोबार अच्छा रहेगा और आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ेगी. संबंधों में विश्वास बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहने के संकेत हैं.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: पीला

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें और तीर्थ यात्रा पर जाएं.

---- समाप्त ----