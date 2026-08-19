इटावा में एनकाउंटर या 'फिल्म की शूटिंग'? दारोगा के वायरल वीडियो पर अखिलेश का तंज

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र में 17 अगस्त को 38 वर्षीय निर्मला और उनकी 60 वर्षीय मां पुष्पा देवी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गठित पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद आरोपी मुकेश यादव को दाहिने पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के तुरंत बाद मौके पर ही थानाध्यक्ष विक्रम सिंह द्वारा की गई पूछताछ और सामान बरामदगी का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जमकर ट्रोल होने लगा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए.
एनकाउंटर और वायरल वीडियो का सच
भरथना पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी मुकेश यादव को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा. इसके बाद नाटकीय ढंग से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मौके पर ही उससे घटना में शामिल होने और बरामद सामान से संबंधित पूछताछ करने लगे. पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस वीडियो को एविडेंस (साक्ष्य) के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था और यह कोई शूटिंग या दिखावा नहीं है.
अखिलेश यादव का एक्स (X) पर तीखा हमला
कानून-व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर सवाल
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अपराधी का पकड़ा जाना सराहनीय है, लेकिन पुलिस का स्वांग रचकर झूठ को सच दिखाने का नाटक बेहद घातक है. कुछ भ्रष्ट पुलिसवाले इसका दुरुपयोग करके राज्य में कानून-व्यवस्था को ही अपराधी बना दे रहे हैं. अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि "उप्र में कोई गृहमंत्री है क्या?."