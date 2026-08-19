scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इटावा में एनकाउंटर या 'फिल्म की शूटिंग'? दारोगा के वायरल वीडियो पर अखिलेश का तंज

इटावा के भरथना में डबल मर्डर के आरोपी से मुठभेड़ के बाद पूछताछ करते इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रोल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर नाटक करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है.

Advertisement
X
एनकाउंटर के बाद इटावा पुलिस का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
एनकाउंटर के बाद इटावा पुलिस का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र में 17 अगस्त को 38 वर्षीय निर्मला और उनकी 60 वर्षीय मां पुष्पा देवी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गठित पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद आरोपी मुकेश यादव को दाहिने पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के तुरंत बाद मौके पर ही थानाध्यक्ष विक्रम सिंह द्वारा की गई पूछताछ और सामान बरामदगी का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जमकर ट्रोल होने लगा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए.

एनकाउंटर और वायरल वीडियो का सच

भरथना पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी मुकेश यादव को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा. इसके बाद नाटकीय ढंग से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मौके पर ही उससे घटना में शामिल होने और बरामद सामान से संबंधित पूछताछ करने लगे. पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस वीडियो को एविडेंस (साक्ष्य) के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था और यह कोई शूटिंग या दिखावा नहीं है.

अखिलेश यादव का एक्स (X) पर तीखा हमला

सम्बंधित ख़बरें

युवक, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. (photo: Screengrabs)
बिजली की कटिया का विवाद बनी काल! युवक को गोलियों से भूना
BJP MLA Sarita Bhadauria and SP leaders (Photo: Screengrab)
'BJP की महिला विधायक ने कहे अपशब्द', सपा नेता का आरोप
Female Constable Priyanka commits suicide in Etawah (Photo: Screengrab)
इंस्टा पर प्यार, लव मैरिज, फिर... इटावा में महिला सिपाही ने किया सुसाइड
Aban Ahmad
अतीक के बेटे अबान को कसारी मसारी में किया जाएगा दफन
deceased, Vinay, was terrified by his wife's threats (Photo: ITG).
लव मैरिज, बेवफाई, फिर ड्रम कांड की धमकी... फंदे पर झूला बेबस पति!
Advertisement

कानून-व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर सवाल

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अपराधी का पकड़ा जाना सराहनीय है, लेकिन पुलिस का स्वांग रचकर झूठ को सच दिखाने का नाटक बेहद घातक है. कुछ भ्रष्ट पुलिसवाले इसका दुरुपयोग करके राज्य में कानून-व्यवस्था को ही अपराधी बना दे रहे हैं. अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि "उप्र में कोई गृहमंत्री है क्या?."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    ट्रैक पार करते दिखे जंगली हाथी, सामने से आ रही थी राजधानी एक्सप्रेस, फिर हुआ ये फैसला |
    'मराठी नहीं सीखी तो होगा एक्शन', टैक्सी-ऑटो ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र सरकार का सख्त फरमान |
    पत्नी को English सिखाना पड़ा भारी, फंस गया पति... पढ़िए Viral चुटकुले |
    शादी तोड़ने नहीं बचाने कोर्ट गई थीं सुनीता आहूजा, पत्नी संग बरकरार है गोविंदा का 39 साल का रिश्ता, मैनेजर का खुलासा |
    चांद के अंधेरे गड्ढों में उतरेगा चीन, 24 अगस्त को लॉन्च होगा Chang'e-7, खोजेगा बर्फ |
    चार रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, 13 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च |
    'Will You Marry Me' से सजा था होटल का कमरा, कुछ घंटे बाद प्रेमिका की लाश और खून से लथपथ मिला प्रेमी |
    जो पानी की टंकी बनी ही नहीं, उसके निर्माण का बिल 50 लाख! गुजरात के दो इंजीनियर सस्पेंड |
    SBI ने बदला नियम, अब बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा! |
    बेंगलुरु में लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, ₹35 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद, महिला समेत दो गिरफ्तार
    Advertisement