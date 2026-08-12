बिहार के गोपालगंज में बड़ा एक्शन... 75 लाख कीमत वाली जब्त शराब पर चला दिया बुलडोजर

Bihar News: गोपालगंज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 75 लाख रुपये की जब्त शराब को नष्ट कर दिया. जिले के अलग- अलग थाना क्षेत्रों में 71 मामलों में पकड़ी गई 9,352 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब पर जेसीबी चला दी गई. यह कार्रवाई डीएम समीर सौरभ के आदेश पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई.

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शराब की बोतलों को बलथरी चेकपोस्ट के पास सड़क किनारे जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमीन में दबा दिया गया.

गोपालगंज में कुछ समय से अवैध शराब के कारोबार और तस्करी के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप जब्त की थी. 71 मामलों में जब्त कुल 9,352 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया गया है.

प्रशासन के निर्देश पर जब्त शराब को नष्ट करने की पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कराई गई. इस दौरान वीडियो बनाई गई है. अधिकारियों के अनुसार, पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड कोर्ट और जिलाधिकारी के समझ पेश किया जाएगा.

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गोपालगंज के आबकारी विभाग के अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के चलते पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा देसी और विदेशी शराब को नष्ट कराया गया. उन्होंने बताया कि नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रुपये है. शराबबंदी वाले बिहार में प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान जब्त शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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