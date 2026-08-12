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नशे में थे? महिला और 3 युवक सवार थे... कार ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, भोपाल की सड़क पर मचा बवाल

भोपाल के निशातपुरा इलाके में तेज रफ्तार वर्ना कार ने सड़क पर जमकर कहर बरपाया. कार में एक महिला समेत तीन युवक सवार थे. आरोप है कि सभी नशे की हालत में थे. वर्ना कार ने पहले स्विफ्ट, फिर मारुति 800 और फिर ई-रिक्शा को टक्कर मारी. इस दौरान चार लोग घायल हुए हैं. टक्कर के बाद मौके पर हंगामा और मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो सामने आया है.

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कई वाहनों में कार ने मारी टक्कर, फिर मचा बवाल. (Photo: Screengrab)
कई वाहनों में कार ने मारी टक्कर, फिर मचा बवाल. (Photo: Screengrab)

भोपाल में एक तेज रफ्तार वर्ना कार ने सड़क पर ऐसा हंगामा खड़ा किया कि एक के बाद एक तीन गाड़ियां चपेट में आ गईं. आरोप है कि कार में एक महिला समेत तीन युवक सवार थे और सभी नशे में थे. पहले वर्ना कार ने स्विफ्ट को टक्कर मारी, फिर मारुति 800 और ई-रिक्शा से जा भिड़ी. हादसे में चार लोग घायल हुए हैं. इसके बाद सड़क पर सिर्फ गाड़ियों की टक्कर नहीं हुई, बल्कि जमकर विवाद और मारपीट भी हुई. पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

मामला भोपाल के निशातपुरा इलाके का है. बताया जा रहा है कि एक वर्ना कार तेज रफ्तार में सड़क से गुजर रही थी. कार में एक महिला समेत तीन युवक सवार थे. आरोप है कि कार सवार लोग नशे की हालत में थे. इसी दौरान कार की रफ्तार बेकाबू हुई और सबसे पहले एक स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर लगी. इसके बाद भी वर्ना नहीं रुकी.

स्विफ्ट के बाद कार ने मारुति 800 को टक्कर मारी और फिर एक ई-रिक्शा भी इसकी चपेट में आ गया. यानी कुछ ही देर में सड़क पर तीन वाहन हादसे का शिकार हो गए.

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यह भी पढ़ें: नागपुर में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई, दो युवकों की मौत, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते समय हुआ हादसा

टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में चार लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. कहानी सिर्फ एक्सीडेंट तक नहीं रुकी. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और कार सवारों के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते मामला हंगामे और मारपीट तक पहुंच गया.

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इसी दौरान किसी ने पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में हादसे के बाद सड़क पर लोगों के बीच विवाद और मारपीट होती दिखाई दे रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही निशातपुरा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने हालात संभाले और महिला समेत चार लोगों को हिरासत में लिया. हादसे में शामिल वर्ना कार पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है.

अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं. कार कौन चला रहा था? हादसे के वक्त कार में सवार लोग नशे में थे या नहीं? कार की स्पीड कितनी थी? और तीन वाहनों को टक्कर आखिर किस वजह से लगी? इन सवालों के जवाब मेडिकल जांच, वीडियो फुटेज और पुलिस की जांच के बाद सामने आएंगे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है.

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