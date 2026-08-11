'इस उम्र में नौटंकी करना शर्मनाक...', उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तृषा का रिएक्शन

तमिलनाडु में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था. विपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, कावेरी पानी की दिक्कत को लेकर मुख्यमंत्री थलपति विजय पर एक बयान दे रहे थे. वो सीएम की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे, जिसमें उन्होंने साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर भद्दा कमेंट किया.

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उदयनिधि स्टालिन को अपने आपत्तिजनक बयानों के लिए पुलिस हिरासत में भी लिया गया. बाद में वो बेल पर छूट गए और घर वापस भी आ गए. लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा और आक्रोश देखा गया. कई सारी साउथ एक्ट्रेस ने उनकी सोच पर सवाल खड़े किए. अब इतने दिनों बाद, तृषा कृष्णन ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इशारों-इशारों में अपनी बात कह डाली है.

तृषा ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

तृषा ने लंबे वक्त बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है, जो उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से जोड़ी जा रही है. इसमें एक्ट्रेस ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है, जिसपर लिखा है- इस उम्र में ड्रामा शर्मिंदगी वाली बात है. जाकर थोड़े पैसे कमाओ और शांति ढूंढो.

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साउथ एक्ट्रेस ने इसके बाद एक और पोस्ट शेयर की, जिसपर उन्होंने नजर ना लगने वाला निशान लगाया. उस पोस्ट में लिखा था- कभी जिस जिंदगी के लिए आपने दुआ की थी, आज उसी जिंदगी को संभालते-संभालते थक जाना भी एक बड़ी खुशकिस्मती है.

वैसे तृषा कृष्णन सिर्फ इन्हीं पोस्ट को शेयर करने इंस्टाग्राम पर नहीं आई थीं. उन्होंने अपनी दादी के जन्मदिन की कुछ तस्वीरें शेयर करने के लिए भी सोशल मीडिया का सराहा लिया. एक्ट्रेस की दादी हाल ही में 98 साल की हुईं. ऐसे में तृषा ने इस मौके को अपनी मां और परिवार के सदस्य के साथ खुलकर सेलिब्रेट किया.

सीएम विजय संग अफेयर की चर्चा

तृषा कृष्णन का नाम पिछले काफी समय से सीएम विजय संग जुड़ रहा है. कहा जाता है कि वो उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड हैं, जबकि विजय शादीशुदा हैं. हालांकि उनके अफेयर की पुष्टि नहीं की जा सकती. मगर इन अफवाहों की वजह से तृषा कभी-कभी राजनीति का हिस्सा भी बन जाती हैं. उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था, वो तृषा और विजय के अफेयर से जुड़ा हुआ था.

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