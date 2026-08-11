scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिसाइल अटैक में दो पाकिस्तानी नागरिक की मौत, यमन के हूती ने बनाया निशाना

यमन के पास बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में हूती मिसाइल हमले ने कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. सऊदी मीडिया के मुताबिक हमले में दो पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियाई नागरिक की मौत हुई है. यह इलाका लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बेहद अहम है.

Advertisement
X
हूती बाब अल-मंदेब में लगातार सुरक्षा के लिए चिंता बना हुआ है. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)
हूती बाब अल-मंदेब में लगातार सुरक्षा के लिए चिंता बना हुआ है. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)

यमन के हूती विद्रोहियों के एक कमर्शियल शिप पर किए गए मिसाइल हमले में तीन क्रू मेंबर्स की मौत हुई है. मारे गए लोगों में दो पाकिस्तानी नागरिक और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल हैं. हमला रणनीतिक बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास हुआ, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हूतियों ने कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया. यह हमला ऐसे समय हुआ है जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया है. हाल के दिनों में हूती हमलों में सऊदी-लिंक्ड टैंकर और अन्य कमर्शियल जहाज निशाने पर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हमला, यमन की मिसाइलों से दहला सऊदी अरब

सम्बंधित ख़बरें

Yemen Missile on Israel
हूतियों ने सऊदी में आम लोगों पर दागे गोले, 4 साल का बच्चा भी चपेट में
attack on Indian vessel Faize Noore Oliya near Yemen
यमन के पास भारतीय जहाज पर हमला, सभी 14 नाविकों को बचाया गया
bab al mandeb
अमेरिका के दुश्मन से चीन कर रहा सेटिंग, 'आंसुओं के दरवाजे' में बड़ा खेल!
सऊदी अरब का यमन पर हमला, हूतियों के ठिकाने तबाह, VIDEO
हूती के अटैक से धधकी सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी, देखें मंजर

लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है बाब अल-मंदेब

बाब अल-मंदेब दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है. यह स्ट्रेट लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक अहम समुद्री चोकपॉइंट है. हूती हमलों और सुरक्षा चिंताओं के कारण इस रूट पर शिपिंग ट्रैफिक में भी तेज गिरावट देखी गई है. 6 अगस्त को उपलब्ध शिपिंग डेटा के मुताबिक, उस दिन बाब अल-मंदेब से सिर्फ एक जहाज गुजरा था, जबकि एक दिन पहले 20 जहाज इस रास्ते से गुजरे थे.

Advertisement

हूती हमलों से बढ़ी समुद्री सुरक्षा की चिंता

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब यमन और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. हूतियों ने हाल में सऊदी तेल टैंकरों और जाजान में सऊदी अरामको की सुविधा को भी निशाना बनाने का दावा किया था. सऊदी अधिकारियों ने जाजान की एक अरामको सुविधा में आग लगने की पुष्टि की थी, हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई थी.

यह भी पढ़ें: अब यमन की धमकी... होर्मुज के बाद बंद करेंगे ये रूट, मचेगा कोहराम, $200 हो जाएगी तेल की कीमत!

फिलहाल इस हमले में तीन लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है और हूती संगठन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बाब अल-मंदेब में लगातार बढ़ते हमलों के बीच कमर्शियल शिपिंग और वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Awadhi Tahri Recipe: घर पर खड़े मसाले डालकर बनाएं यूपी की फेमस अवधी तहरी, भरवां मिर्ची के साथ लगेगी लाजवाब, जानें रेसिपी |
    Kal Ka Rashifal 12 August 2026: सूर्य ग्रहण पर कल ये 3 राशियां रहें सावधान, पढ़ें पूरा राशिफल |
    'व्हाट्सऐप-ईमेल पर तलाक दे रहे मुस्लिम मर्द', SC में 'वर्चुअल डिवोर्स' पर 27 अक्टूबर को सुनवाई |
    शादी के एक महीने बाद पेड़ से लटका मिला टेक कर्मचारी का शव, पत्नी और ससुरालवालों पर लगा ये गंभीर इल्जाम |
    कृषि छात्रों के लिए बड़ी पहल... सीधे खाते में मिलेगा पैसा, सरकार ने जारी किए ₹21.35 करोड़ |
    उन्नाव में रसमलाई खाने पर विवाद, छोटे भाई बड़े भाई-भाभी पर किया कैंची से हमला |
    मिसाइल अटैक में दो पाकिस्तानी नागरिक की मौत, यमन के हूती ने बनाया निशाना |
    IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर रेप का लगा आरोप, रिकॉर्ड किए प्राइवेट मोमेंट्स |
    सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, वॉर क्राइम के दोषी पाए गए |
    भदोही में महिला कंटेंट क्रिएटर को थाने से भगाना दारोगा को पड़ा भारी
    Advertisement