मिसाइल अटैक में दो पाकिस्तानी नागरिक की मौत, यमन के हूती ने बनाया निशाना

यमन के हूती विद्रोहियों के एक कमर्शियल शिप पर किए गए मिसाइल हमले में तीन क्रू मेंबर्स की मौत हुई है. मारे गए लोगों में दो पाकिस्तानी नागरिक और एक इंडोनेशियाई नागरिक शामिल हैं. हमला रणनीतिक बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के पास हुआ, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, हूतियों ने कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया. यह हमला ऐसे समय हुआ है जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया है. हाल के दिनों में हूती हमलों में सऊदी-लिंक्ड टैंकर और अन्य कमर्शियल जहाज निशाने पर रहे हैं.

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लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है बाब अल-मंदेब

बाब अल-मंदेब दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है. यह स्ट्रेट लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक अहम समुद्री चोकपॉइंट है. हूती हमलों और सुरक्षा चिंताओं के कारण इस रूट पर शिपिंग ट्रैफिक में भी तेज गिरावट देखी गई है. 6 अगस्त को उपलब्ध शिपिंग डेटा के मुताबिक, उस दिन बाब अल-मंदेब से सिर्फ एक जहाज गुजरा था, जबकि एक दिन पहले 20 जहाज इस रास्ते से गुजरे थे.

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हूती हमलों से बढ़ी समुद्री सुरक्षा की चिंता

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब यमन और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. हूतियों ने हाल में सऊदी तेल टैंकरों और जाजान में सऊदी अरामको की सुविधा को भी निशाना बनाने का दावा किया था. सऊदी अधिकारियों ने जाजान की एक अरामको सुविधा में आग लगने की पुष्टि की थी, हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई थी.

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फिलहाल इस हमले में तीन लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आई है और हूती संगठन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. बाब अल-मंदेब में लगातार बढ़ते हमलों के बीच कमर्शियल शिपिंग और वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

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