शादी के एक महीने बाद पेड़ से लटका मिला टेक कर्मचारी का शव, पत्नी और ससुरालवालों पर लगा ये गंभीर इल्जाम

बेंगलुरु में एक नवविवाहित टेक कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है, जहां उसकी लाश एक पेड़ से लटकी मिली. हैरत की बात ये है कि उसकी शादी को महज एक महीना ही हुआ था. इस मामले में मृतक के परिजनों ने लड़की के परिवार पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. जिसके बाद मामला और ज्यादा उलझता नजर आ रहा है. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

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मामला बेंगलुरु दक्षिण जिले के कनकपुरा का है. जहां अराटाबेले गांव में रविवार को एक नवविवाहित टेक कर्मचारी की लाश मिली. मृतक की पहचान 27 वर्षीय रोशन जमीर के रूप में हुई है, जो जयनगर की एक निजी कंपनी में काम करते थे. पुलिस के मुताबिक, रोशन का शव एक पेड़ से लटका मिला. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि उन्होंने कथित तौर पर पत्नी और उसके परिवार की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया. हालांकि, मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी.

पुलिस के अनुसार, रोशन जमीर की शादी करीब एक महीने पहले इकरा फातिमा से हुई थी. लेकिन शादी के करीब एक सप्ताह बाद ही इकरा ने मतभेदों का हवाला देते हुए अपने मायके लौटने का फैसला किया था. इसके बावजूद रोशन लगातार अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके जाते थे. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते को लेकर विवाद चल रहा था और इसी दौरान दोनों परिवारों के बीच भी तनाव बढ़ गया था.

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रोशन के परिवार ने पुलिस को दिए बयान में पत्नी के माता-पिता पर उनके साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है. परिवार का दावा है कि एक बार जब रोशन ऑफिस में थे, तब पत्नी के परिजन उनके घर पहुंचे और इकरा का सामान और कीमती चीजें अपने साथ ले गए. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि रोशन के खिलाफ बसवनगुड़ी महिला पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा का एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसे उन्होंने झूठा बताया है. इन आरोपों की पुलिस अब जांच कर रही है.

मामले में सबसे अहम सुराग रोशन के मोबाइल फोन से मिला एक संदेश बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, इस संदेश में रोशन ने अपनी पत्नी इकरा, उसके माता-पिता और कुछ अन्य लोगों पर कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया था. संदेश में उन्होंने इन लोगों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने इस संदेश और परिवार की शिकायत को जांच का हिस्सा बनाया है, हालांकि इसकी प्रामाणिकता और पूरे घटनाक्रम की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

रोशन के पिता अनवर पाशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनकी शिकायत के आधार पर कनकपुरा ग्रामीण पुलिस ने इकरा फातिमा और अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस अब रोशन और उनकी पत्नी के बीच हुए विवाद, दोनों परिवारों के बीच हुई बातचीत, कथित घरेलू हिंसा मामले और मोबाइल में मिले संदेश की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रोशन की मौत से पहले उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था.

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फिलहाल, यह मामला नवविवाहिता जिंदगी में पैदा हुए विवाद और उसके बाद हुई एक दर्दनाक मौत से जुड़ा है. रोशन और इकरा की शादी को अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ था, लेकिन महज कुछ दिनों बाद दोनों के बीच मतभेद सामने आने लगे थे. रोशन के परिवार ने जहां ससुरालवालों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं पुलिस अब उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि रोशन को किन हालात का सामना करना पड़ा और उनकी मौत के पीछे वास्तविक वजह क्या थी.

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