लोग अक्सर ये कहावत कहते हैं. मतलब जेब में खनकने वाला हर सिक्का जो अपनी सुनहरी चमक से आंखें चौंधिया देता है, क्या वाकई सोने का बना होता है? अगर आपका जवाब हां है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े भ्रम का शिकार हैं. आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिक्कों की उस अनोखी और रहस्यमयी दुनिया में, जहां धातुएं सोने जैसा रूप बदलकर बड़ा खेल खेलती हैं.

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दुनिया भर के सिक्कों की धातुओं को देखें तो रोचक मामला सामने आता है. क्योंकि सिक्कों का इतिहास सिर्फ पैसों का लेन-देन नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक अनूठा संगम है. दुनिया के अलग-अलग देश अपनी जरूरतों, सुरक्षा और बजट के हिसाब से अलग-अलग धातुओं का इस्तेमाल करते हैं.

जैसे भारत में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले एक, दो, पांच और दस रुपए के सिक्के मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील, क्यूप्रो-निकल और एल्युमिनियम-पीतल से ढाले जाते हैं. अमेरिका में चलने वाला 1 सेंट का सिक्का जिसे पेनी कहा जाता है, तांबे से लेपित जस्ते का बनता है. वहीं 5 सेंट वाले निकल में तांबा और निकल का इस्तेमाल होता है, जबकि डाइम और क्वार्टर जैसी बड़ी मुद्राओं की बाहरी परत क्यूप्रो-निकल की और अंदर का क्रोड शुद्ध तांबे का होता है.

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ब्रिटेन का एक पाउंड का सिक्का दुनिया के सबसे सुरक्षित सिक्कों में गिना जाता है. यह निकल-पीतल और बायो-मेटलिक यानी दो अलग धातुओं की परतों की तकनीक से बनता है, जिसमें एक छिपा हुआ होलोग्राम भी होता है. कनाडा अपने सिक्कों को हल्का और टिकाऊ बनाने के लिए एडवांस्ड मल्टी-प्लाई प्लेटिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसमें स्टील के ऊपर निकल या कांस्य की परतें चढ़ाई जाती हैं.

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लेकिन इन सबसे अलग मामला है यूरोप की साझा मुद्रा यूरो के सिक्कों का. इसे जब आप हाथ में लेते हैं, तो 10, 20 और 50 सेंट के सिक्के अपनी शानदार सुनहरी चमक से किसी को भी गच्चा दे सकते हैं. सदियों से इंसानी फितरत रही है कि पीली चमक देखते ही दिमाग में सोना होने का ख्याल आता है. लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि इन सिक्कों में सोने की एक रत्ती भी मात्रा नहीं होती. तो फिर सवाल उठता है कि ये सिक्के इतने सुनहरे और चमकदार कैसे दिखते हैं.

इसका जादुई जवाब है नॉर्डिक गोल्ड. यह कोई प्राकृतिक रूप से मिलने वाला मेटल नहीं है, बल्कि इंसानी विज्ञान और मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का एक बेहतरीन करिश्मा है. नॉर्डिक गोल्ड असल में चार बेस मेटल्स यानी आधार धातुओं का एक खास मिश्रण है. इसमें 89 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत एल्युमिनियम, 5 प्रतिशत जस्ता और 1 प्रतिशत टिन मिलाया जाता है. जब इन चारों धातुओं को एक खास अनुपात में पिघलाकर मिक्स धातु बनाई जाती है, तो उसकी चमक बिल्कुल शुद्ध सोने जैसी होती है.

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इस मेटल की सबसे बड़ी खासियत है कि यह समय के साथ अपनी चमक खोता नहीं है. इस पर आसानी से जंग नहीं लगती और एलर्जी-फ्री होने के कारण इसे छूना भी पूरी तरह सुरक्षित होता है. यानी बिना एक ग्राम सोना खर्च किए, जेब में राजा-महाराजाओं जैसी शान महसूस कराई जा सकती है.

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लेकिन मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि जब सोना इतना कीमती और खूबसूरत है, तो सरकारें सिक्कों में असली सोने का इस्तेमाल क्यों नहीं करतीं. इसका जवाब गणित और अर्थशास्त्र में छिपा है. यदि दस या पचास रुपए का सिक्का असली सोने या चांदी से बनने लगे, तो उस सिक्के की धातु का बाजार मूल्य उसकी अंकित कीमत से कई गुना ज्यादा हो जाएगा. लोग उन सिक्कों को बाजार में चलाने के बजाय पिघलाकर सोना बेचने लगेंगे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी.

यही वजह है कि वैज्ञानिक और टकसालों के विशेषज्ञ तांबे, जस्ते, एल्युमिनियम और निकल जैसी मजबूत धातुओं के साथ ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, जिससे कम लागत में टिकाऊ, सुरक्षित और खूबसूरत सिक्के तैयार किए जा सकें.

तो अगली बार जब सिक्कों की खनक के साथ गोल्डन चमक आपको लुभाए तो उसका विज्ञान जरूर याद कर लीजिएगा कि हर चमकती चीज के पीछे केवल सोना नहीं होता. उसके पीछे सदियों का इतिहास, धातुओं का सटीक गणित और इंसानी बुद्धिमत्ता का वह तिलिस्म होता है, जो साधारण सी धातु को भी सोने सा अनमोल बना देता है.

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