दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई. ये हादसा CBD शाहदरा स्थित एक मकान में हुआ. यूनिटी मॉल के पास गली नंबर 11 में सुबह 4.15 बजे लगी इस आग में चार लोगों की मौत हो गई.

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बिल्डिंग में एक ग्राउंड फ्लोर, एक मेजेनाइन फ्लोर और तीन और फ्लोर थे. शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि थाने में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची.

उन्होंने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट से आग लगने की आशंका

आग बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी थी और बेसमेंट में कई ई-रिक्शा पार्क थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट से भड़की थी. हादसे के बाद मकान से 6 लोगों को मेजेनाइन फ्लोर से बाहर निकाला गया. उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 लोग 10% तक जल गए थे.

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डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के मुताबिक, 'शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि आग ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट से शुरू हुई; पहली मंजिल पर सो रहे लोग इसकी चपेट में आए.'

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