Auli Winter Trip: सर्दियों में बर्फबारी देखने और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद लेने का अपना अलग ही मजा है. अगर आप भी दिसंबर में किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हो और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा भी मिले तो उत्तराखंड का औली आपके लिए शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत वादियां और देवदार के जंगल आपका मन मोह लेंगे. इसके अलावा आप यहां स्कीइंग, ट्रेकिंग और रोपवे राइड जैसी एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं. अगर आप दिसंबर में औली घूमने जा रहे हैं तो यहां की इन 6 खूबसूरत जगहों पर जाना न भूलें.

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औली आर्टिफिशियल लेक (Auli Artificial Lake)

औली आर्टिफिशियल लेक औली की सबसे फेमस जगहों में से एक है. यह झील ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी हुई है और यहां से आसपास की खूबसूरत वादियां दिखाई देती हैं. सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच झील का नजारा बेहद शानदार लगता है. यहां पहुंचने से पहले रास्ते और मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें, क्योंकि यहां तक जाने के लिए हर जगह पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है.

गोरसों बुग्याल (Gorson Bugyal)

गोरसों बुग्याल औली के पास स्थित एक खूबसूरत हरा-भरा घास का मैदान है. यह समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर है. यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है. सर्दियों में बर्फ से ढके मैदान और देवदार के पेड़ों का नजारा देखने लायक होता है. हालांकि, दिसंबर में बर्फ और मौसम के कारण ट्रेक की स्थिति पहले जांच लें.

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जोशीमठ (Joshimath)

जोशीमठ औली से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है. इसे बद्रीनाथ और कई दूसरे हिमालयी ट्रेक का प्रवेश द्वार भी माना जाता है. यहां आपको पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. इसके अलावा, जोशीमठ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है. औली घूमने के दौरान आप यहां भी जा सकते हैं.

रुद्रप्रयाग (Rudraprayag)

रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक खूबसूरत धार्मिक स्थल है. यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है. पहाड़ों के बीच स्थित यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है. अगर आपके पास समय है तो औली ट्रिप के दौरान रुद्रप्रयाग को भी घूमने की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

नंदा देवी पर्वत (Nanda Devi)

नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. बर्फ से ढकी यह चोटी औली से दिखाई देने वाले सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है. इसका नाम देवी नंदा के नाम पर रखा गया है, जिन्हें उत्तराखंड के कई इलाकों में पूजा जाता है. यहां आसपास का प्राकृतिक नजारा और हिमालय की ऊंची चोटियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. ध्यान रखें कि पर्वत की चोटी तक पहुंचना सामान्य पर्यटक यात्रा का हिस्सा नहीं है.

छत्रकुंड झील (Chattrakund Lake)

छत्रकुंड झील औली के पास स्थित एक खूबसूरत छोटी झील है. इसके चारों ओर देवदार, ओक और चीड़ के पेड़ हैं. सर्दियों में इन पेड़ों और आसपास के इलाके पर बर्फ जम जाती है, जिससे यहां का नजारा बेहद सुंदर हो जाता है. झील तक पहुंचने के लिए औली से ट्रेक करना पड़ता है. दिसंबर में यहां जाने से पहले मौसम और ट्रेक की स्थिति की जानकारी जरूर लें.

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औली में घूमने के अलावा करें ये 5 एक्टिविटीज

स्कीइंग का लें मजा

औली स्कीइंग के लिए काफी मशहूर है. दिसंबर से फरवरी के बीच यहां बर्फ पर स्कीइंग करने का अच्छा मौका मिलता है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो औली की ट्रिप में इस एक्टिविटी को जरूर शामिल करें. शुरुआती लोग ट्रेनर की मदद से स्कीइंग सीख सकते हैं.

कैंपिंग करें

अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं तो औली में कैंपिंग का अनुभव ले सकते हैं. यहां से पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का नजारा देखने को मिलता है. हालांकि, सर्दियों में ठंड काफी बढ़ जाती है, इसलिए कैंपिंग की सुविधा और मौसम की जानकारी पहले ले लें.

ट्रेकिंग और हाइकिंग करें

औली में ट्रेकिंग के लिए कई खूबसूरत रास्ते हैं. आप औली से गोरसों बुग्याल तक ट्रेक कर सकते हैं. इसके अलावा कुआरी पास ट्रेक भी एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय है. बर्फबारी के दौरान ट्रेकिंग करने से पहले रास्ते की स्थिति और स्थानीय गाइड की सलाह जरूर लें.

रोपवे राइड का आनंद लें

औली की रोपवे राइड पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस दौरान आप ऊंचाई से पहाड़ों और बर्फ से ढकी वादियों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. यह अनुभव आपकी औली ट्रिप को यादगार बना सकता है. रोपवे की उपलब्धता मौसम और संचालन की स्थिति पर निर्भर करती है.

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जोशीमठ के बाजार में करें शॉपिंग

अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, तो औली के पास स्थित जोशीमठ के बाजार जा सकते हैं. यहां आपको गर्म कपड़े, शॉल, ऊनी सामान, स्थानीय हस्तशिल्प और यादगार चीजें खरीदने को मिल सकती हैं. आप यहां से अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ खास चीजें भी ले सकते हैं.

औली जाएं तो जरूर चखें गढ़वाली खाना

औली की ट्रिप के दौरान यहां के स्थानीय खाने का स्वाद लेना न भूलें. यहां के रेस्टोरेंट में आपको दाल, चावल और पहाड़ी हरी सब्जियों से बने कई स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाएंगे. इसके अलावा आप गढ़वाली डिश कचमोली भी ट्राई कर सकते हैं. यह मसालों में मैरीनेट करके भुना जाने वाला पारंपरिक मांसाहारी व्यंजन है. मीठे में बाल मिठाई और सिंगोरी का स्वाद ले सकते हैं.

दिसंबर में कैसा रहता है औली का मौसम?

दिसंबर से फरवरी तक औली में कड़ाके की ठंड पड़ती है. इस दौरान यहां का तापमान शून्य से नीचे जा सकता है. कई बार रात के समय तापमान काफी गिर जाता है, जबकि दिन में भी ठंड बनी रहती है. दिसंबर में बर्फबारी होने की संभावना रहती है, लेकिन इसकी तारीख और मात्रा मौसम पर निर्भर करती है.

अगर आप दिसंबर में औली घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म जैकेट, ऊनी कपड़े, दस्ताने, टोपी और अच्छे ग्रिप वाले जूते जरूर रखें. इसके अलावा, यात्रा पर निकलने से पहले मौसम, सड़क और रोपवे की ताजा जानकारी जरूर ले लें.

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