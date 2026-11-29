आजकल सोशल मीडिया पर युवाओं की भाषा तेजी से बदल रही है. इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब वीडियो और ऑनलाइन चैट तक, जेन-Z और जेन-अल्फ के बीच कुछ ऐसे शब्द खूब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कई बार बड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. कोई किसी को 'Unc' कहता है, तो कोई 'Aura Points' की बात करता है. वहीं, 'Mogging' और 'Slop' जैसे शब्द भी इंटरनेट पर खूब चर्चा में हैं.

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दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई शब्दों का मतलब उनके सामान्य अर्थ से बिल्कुल अलग है. युवा इनका इस्तेमाल किसी की तारीफ करने, मजाक उड़ाने, अपनी पसंद बताने या किसी चीज को खास अंदाज में समझाने के लिए करते हैं. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में जेन-Z और जेन-अल्फा के बीच ऐसे 10 शब्द काफी लोकप्रिय रहे हैं.

दरअसल, जेन-Z में आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि Gen Alpha में 2012 से 2025 के आसपास जन्मे बच्चे आते हैं. सोशल मीडिया ने इन दोनों पीढ़ियों के बीच नए शब्दों को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है. आइए जानते हैं इन 10 वायरल शब्दों का मतलब और युवा इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं.

Aura और Aura Points का क्या मतलब है?

सोशल मीडिया पर आपने कई बार किसी को यह कहते सुना होगा कि उसकी Aura बहुत अच्छी है या उसने Aura Points कमा लिए. दरअसल, Aura का मतलब किसी व्यक्ति के अंदाज, आत्मविश्वास और उसके व्यक्तित्व से है. आसान भाषा में कहें तो कोई व्यक्ति कितना कूल, प्रभावशाली या आकर्षक लगता है, उसे Aura से जोड़ा जाता है. वहीं, Aura Points का इस्तेमाल मजाकिया अंदाज में किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति कोई शानदार काम करता है, तो उसके Aura Points बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर वह सबके सामने कोई अजीब या शर्मिंदगी वाला काम कर दे, तो उसके Aura Points कम हो जाते हैं. इसी से जुड़ा एक और शब्द है 'Aura Farming'. इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहा है, जिससे वह दूसरों के सामने बहुत कूल और स्टाइलिश दिखाई दे.

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Mogging का मतलब क्या होता है?

Mogging साल 2026 के सबसे चर्चित शब्दों में से एक है. Collins Dictionary ने इसे 2026 का Word of the Year भी चुना है. इसका मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा आकर्षक, स्टाइलिश या प्रभावशाली दिखाई देना. उदाहरण के लिए, अगर किसी तस्वीर में दो लोग खड़े हैं और उनमें से एक का लुक, स्टाइल या व्यक्तित्व दूसरे से ज्यादा शानदार लग रहा है, तो सोशल मीडिया पर लोग कह सकते हैं कि उसने दूसरे को Mog कर दिया. इस शब्द का इस्तेमाल पहले कुछ खास ऑनलाइन समुदायों में होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में Mogging शब्द के इस्तेमाल में 210 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

Whimsy का मतलब क्या है?

Whimsy सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक खास तरह की सोच और लाइफस्टाइल को भी दिखाता है. इसका मतलब है जिंदगी की छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, बेवजह मुस्कुराना और कुछ अलग या मजेदार करना. उदाहरण के लिए, रंग-बिरंगे कपड़े पहनना, खाली समय में पेंटिंग करना, बुनाई सीखना, बागवानी करना या बिना किसी खास वजह के दोस्तों के साथ मस्ती करना Whimsy के दायरे में आ सकता है. आज के समय में जब लोग मोबाइल और सोशल मीडिया पर काफी समय बिताते हैं, तब कुछ युवा इस ट्रेंड के जरिए असल जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहते हैं.

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Maxxing का क्या मतलब है?

Maxxing शब्द का इस्तेमाल किसी चीज को उसकी पूरी क्षमता तक बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. यह Maximising शब्द से निकला है. उदाहरण के लिए, Looks-maxxing का मतलब अपने लुक और पहनावे को बेहतर बनाने पर ध्यान देना है. वहीं Sleep-maxxing का मतलब अच्छी नींद लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है. इसी तरह Protein-maxxing का मतलब खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर जोर देना और Fibre-maxxing का मतलब डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान देना है. आजकल युवा इस शब्द को अलग-अलग चीजों के साथ जोड़कर इस्तेमाल कर रहे हैं.

Slop का मतलब क्या है?

Slop शब्द का इस्तेमाल इंटरनेट पर खराब क्वालिटी वाले AI कंटेंट के लिए किया जा रहा है. आपने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो जरूर देखे होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाए जाते हैं. इनमें कई बार तस्वीरें अजीब होती हैं, वीडियो में गलतियां होती हैं या बिना किसी खास जानकारी के एक जैसा कंटेंट बार-बार दिखाई देता है. ऐसे कम गुणवत्ता वाले AI कंटेंट को युवा Slop कहते हैं. आजकल इंटरनेट पर एआई से बने कंटेंट की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया पर बेहतर और असली कंटेंट की मांग करते हुए Slop-Free Social Media की बात भी कर रहे हैं.

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Sludge क्या होता है?

Sludge ऐसे वीडियो को कहा जाता है, जिनमें एक साथ कई तरह की चीजें दिखाई जाती हैं. उदाहरण के लिए, स्क्रीन के एक हिस्से में कोई कहानी सुनाई जा रही हो, दूसरे हिस्से में गेम खेला जा रहा हो और कहीं कोई संतोष देने वाला वीडियो चल रहा हो. इस तरह के वीडियो का मकसद दर्शकों को लंबे समय तक स्क्रीन पर रोके रखना होता है. कई बार लोग बिना किसी खास वजह के लगातार ऐसे वीडियो देखते रहते हैं.

Clanker का क्या मतलब है?

Clanker शब्द का इस्तेमाल एआई रोबोट और चैटबॉट के लिए मजाकिया या चिढ़ाने वाले अंदाज में किया जा रहा है. इस शब्द की शुरुआत 2005 में आए Star Wars: Republic Commando वीडियो गेम से जुड़ी मानी जाती है. उस गेम में रोबोट जैसे किरदारों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था. अब सोशल मीडिया पर लोग एआई चैटबॉट या रोबोट का मजाक उड़ाने के लिए भी Clanker शब्द का इस्तेमाल करते हैं.

Unc किसे कहते हैं?

Unc सुनने में Uncle यानी चाचा जैसा लगता है. दरअसल, यह Uncle शब्द का छोटा रूप है. लेकिन सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल सिर्फ रिश्ते में चाचा या मामा के लिए नहीं किया जाता. युवा किसी ऐसे व्यक्ति को भी मजाक में Unc कह देते हैं, जो उन्हें उम्र में बड़ा या पुराने जमाने की सोच वाला लगता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के ट्रेंड को नहीं समझ पाता, तो युवा उसे Unc कहकर चिढ़ा सकते हैं. हालांकि, इसका इस्तेमाल हमेशा अपमान करने के लिए नहीं होता. कई बार दोस्त भी एक-दूसरे को प्यार से Unc कहते हैं.

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Coded का क्या मतलब है?

आजकल सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या चीज के साथ Coded शब्द जोड़ने का चलन भी काफी लोकप्रिय है. इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, जगह या चीज में किसी खास तरह की झलक दिखाई देना. उदाहरण के लिए, Golden Retriever-Coded का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो बहुत दोस्ताना, खुशमिजाज और मासूम स्वभाव का हो. इसी तरह Cortisol-Coded का मतलब ऐसी चीज या माहौल से है, जो तनाव और चिंता पैदा करता हो. वहीं, Me-Coded का मतलब है कि कोई चीज आपकी पसंद, स्वभाव या व्यक्तित्व से काफी मिलती-जुलती है.

सोशल मीडिया कैसे बदल रहा है युवाओं की भाषा?

इन शब्दों से पता चलता है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भाषा को भी लगातार बदल रहा है. युवा पुराने शब्दों को नए मतलब दे रहे हैं और नए शब्द बनाकर उन्हें तेजी से लोकप्रिय कर रहे हैं. भाषा विशेषज्ञों के मुताबिक, युवाओं के लिए ऐसे शब्द अपनी पहचान बनाने, दोस्तों के बीच जुड़ाव दिखाने और अपनी भावनाओं को कम शब्दों में जाहिर करने का तरीका भी हैं. हालांकि, हर ट्रेंडिंग शब्द का इस्तेमाल हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है. कई शब्द मजाकिया होते हैं, तो कुछ का इतिहास ऐसे ऑनलाइन समुदायों से जुड़ा है, जहां उनका इस्तेमाल अलग संदर्भ में किया जाता था. इसलिए किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले उसका मतलब समझना जरूरी है.

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