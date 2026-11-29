डायरेक्टर नितेश तिवारी ने वो कर दिखाया है, जो आज से पहले किसी भी इंडियन फिल्ममेकर ने नहीं किया था. उनकी फिल्म रामायण, बॉक्स ऑफिस पर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है. दंगल के बाद रामायण उस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसने बिना चीन में रिलीज हुए इतना बड़ा कलेक्शन किया.

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रामायण ने 23वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. अपने चौथे हफ्ते तक आते-आते फिल्म की कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई थी. शुक्रवार तक ये सिंगल डिजिट में कमा रही थी. लेकिन चौथे शनिवार को इसने फिर अच्छा जंप लिया, और बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ दोबारा मजबूत की.

रामायण ने बनाई हुई है अपनी पकड़

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, 24वें दिन रामायण ने 14.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसमें हिंदी के अलावा, तमिल-मलयालम-कन्नड़ भाषाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा. तेलुगू में फिल्म की कमाई 1 करोड़ भी पार नहीं कर पाई. 24 दिनों में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 1015.20 करोड़ पहुंच चुका है.

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो रामायण अब ऑफिशियली 1800 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है. 24वें दिन विदेशों में इसने 7 करोड़ कमाए और वर्ल्डवाइड अपनी कुल कमाई 1814.55 करोड़ रुपये किए. रामायण ने धुरंधर 2 को पीछे छोड़ दिया है. आदित्य धर की फिल्म ने अपने लाइफटाइम 1813 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. धुरंधर 2 आज से छह महीनों पहले तक भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म थी. मगर अब रामायण इंडिया की सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है.

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रामायण के आगे अब बस नितेश तिवारी की ही 10 साल पुरानी फिल्म दंगल है, जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2000 करोड़ था. ये कमाई चीन की मदद से इतनी पहुंची थी. नमित मल्होत्रा की रामायण अगले साल चीन, जापान, रूस, साउथ कोरिया जैसे एशियाई देशों में रिलीज होनी है. देखना है कि क्या रामायण, दंगल को पछाड़कर भारत की सबसे कामयाब फिल्म बनेगी या नहीं.

बात करें फिल्म रामायण की, तो इसमें रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, शोभना, विवेक ओबेरॉय जैसे सितारों ने अहम भूमिका निभाई. अब दूसरे पार्ट में सनी देओल भी नजर आएंगे, जो दिवाली 2028 पर रिलीज होगा.

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