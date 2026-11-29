मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. घर में सुख-शांति और खुशियों का माहौल रहेगा. यात्रा से लाभ मिलने के योग हैं और मन में चल रही चिंताएं भी धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं. हालांकि, बातचीत के दौरान अपने अहंकार को बीच में न आने दें. सेहत सामान्य रहेगी और व्यापार से जुड़े मामलों में भी मुनाफा मिलने की संभावना है.

जरूरी टिप: कम बोलें. शुभ रंग: पीला. उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. विरोधियों की तरफ से परेशानियां कम होंगी और व्यापार में भी परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें. शुभ रंग: गेरुआ. उपाय: किसी गरीब को आटा दान करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और सेहत से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं. किसी के साथ बेवजह बहस करने से बचें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें. पैसों से जुड़े मामलों में धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए लेनदेन करते समय सतर्क रहें. कारोबार में नुकसान की स्थिति बन सकती है.

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जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें. शुभ रंग: नारंगी. उपाय: किसी गरीब को गुड़ का दान करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ लेकर आया है. मित्रों की मदद से आपके कई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला लेने का मौका मिल सकता है. हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग: सफेद. उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को आज प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. हालांकि, आपको हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. गुस्से में आकर किसी से ऐसी बात न कहें, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आए. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से मजबूत हो सकता है. व्यापार में भी स्थिति बेहतर रहने के संकेत हैं.

जरूरी टिप: कम बोलें. शुभ रंग: लाल. उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों का मन आज उत्साह से भरा रहेगा. धन कमाने के लिए आपको नई योजनाओं पर काम करना पड़ सकता है. विरोधियों की गतिविधियां शांत रहेंगी, लेकिन अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. परिवार के सदस्यों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. कारोबार से जुड़ी यात्रा को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. किसी भी विवाद में पड़ने से बचें.

जरूरी टिप: झगड़े से बचें. शुभ रंग: हरा. उपाय: किसी गरीब को पीले फल दान करें.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज परिवार से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. किसी प्रभावशाली या महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. हालांकि, प्रियजनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. इसलिए बातचीत में संयम रखें और किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश न करें. आज किसी को पैसा उधार देने से बचें. व्यापार में भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

जरूरी टिप: इगो से बचें. शुभ रंग: सफेद. उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नई योजनाएं बनाने और भविष्य की तैयारी करने का दिन है. करियर और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं. अपने ज्ञान और हुनर को निखारने के लिए समय निकालें. हालांकि, जल्दबाजी में कहीं भी निवेश करने से बचें. रिश्तेदारों के साथ मिलकर कारोबार शुरू करने या कोई बड़ा व्यावसायिक फैसला लेने में सावधानी बरतें.

जरूरी टिप: उतावलेपन से बचें. शुभ रंग: लाल. उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं.



धनु राशि

धनु राशि वालों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. किसी के साथ विवाद या कहासुनी होने की आशंका है, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. उधार लेकर कोई नया काम शुरू करने से बचें और गैरजरूरी यात्रा भी टाल दें. दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद न बढ़ने दें. आर्थिक मामलों में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. व्यापार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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जरूरी टिप: क्रोध से बचें. शुभ रंग: पीला. उपाय: किसी गरीब को चावल दान करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के मन में आज किसी बात को लेकर बेचैनी रह सकती है. हालांकि, परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. जो काम पहले से शुरू कर रखा है, उसे अधूरा छोड़ने के बजाय पूरा करने पर ध्यान दें. दूसरों की राय को लेकर ज्यादा परेशान न हों. किसी करीबी मित्र से धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें. व्यापार में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

जरूरी टिप: धैर्य रखें. शुभ रंग: क्रीम. उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को आज दूर स्थान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि, किसी बड़े सौदे या आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें. अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय दूसरों के सुझावों को भी महत्व दें. लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग: बादामी. उपाय: किसी गरीब को पीले फल दान करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य के लिहाज से अनुकूल रह सकता है. आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है. जीवन में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ खर्च भी बढ़ेंगे. विरोधियों को हल्के में लेने की गलती न करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें. व्यापार में मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं. आलस्य छोड़कर अपने जरूरी काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें.

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जरूरी टिप: आलस्य से बचें. शुभ रंग: केसरिया. उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.



आज का उपाय

अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर रहता है या आप किसी काम को लेकर असमंजस में रहते हैं, तो रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को नारियल, पान और सुपारी अर्पित करें. इसके बाद हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें. मान्यता है कि इस उपाय से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है.

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