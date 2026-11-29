साहित्य आजतक 2026 का तीन दिवसीय कार्यक्रम जारी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे इस कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है. पिछले दो दिनों में देश की जानी-मानी हस्तियां, साहित्यकार, फिल्मी कलाकार, राजनेता, लेखक, कवि, शायर, विचारक और संगीतकारों तक इस इवेंट का हिस्सा बने.

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साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन की शुरुआत कुमार विश्वास के लोकप्रिय कार्यक्रम 'अपने अपने राम' से हुई. इस दौरान रवि किशन, चेतन भगत, देवदत्त पटनायक और मनोज कुमार झा जैसे दिग्गज अपने अनुभव शेयर करते दिखे. वहीं, जावेद अली ने अपनी आवाज के जादू से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया.

तीसरे दिन भी (रविवार) को भी साहित्य आजतक 2026 का मंच दिग्गज कलाकारों सजेगा. रविवार को पंकज त्रिपाठी अपने अनुभव साझा करते नजर आएंगे तो वहीं सिंगर सोनम कालरा सूफी महफिल सजाएंगी. कवि सम्मेलन और मुशायरा भी आज के कार्यक्रम का आकर्षण होंगे.

वहीं इमरान प्रतापगढ़ी, मंजर भोपाली और आलोक यादव समेत कई शायर अपनी शायरी से दर्शकों को लुत्फांदोज करेंगे. इसके अलावा कवि कुमार विश्वास समेत कई दिग्गज इस साहित्यिक और सांस्कृतिक महफिल में चार चांद लगाएंगे.

राजनीति और भारतीय इतिहास पर भी कई अहम सत्र

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साहित्य आजतक 2026 के आखिरी दिन प्रसिद्ध लेखक और माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक 'हिंदू: धर्म, इतिहास और मिथक' विषय पर चर्चा करेंगे. राजनीति और भारतीय इतिहास पर भी कई अहम सत्र होंगे. 'भविष्य का भारत: सियासत और सरोकार' विषय पर होने वाली चर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभिनेत्री और लेखिका स्मृति ईरानी शामिल होंगी.

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पत्नी के साथ शिरकत करेंगे पंकज त्रिपाठी

फिल्मी दुनिया के दर्शकों के लिए तीसरे दिन का सबसे खास आकर्षण अभिनेता पंकज त्रिपाठी होंगे, वो अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी के साथ 'थिएटर, आर्ट और फैमिली' विषय पर बातचीत करेंगे, वहीं, अभिनेता यशपाल शर्मा 'कट्टा, कविता और कैमरा: यशपाल शर्मा अनसेंसर्ड!' सत्र में अपने जीवन, अभिनय और अनुभवों पर खुलकर बात करेंगे.

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