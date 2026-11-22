Pradosh Vrat Katha 2026: आज यानी 22 नवंबर 2026 को रवि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है. यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है. रविवार के दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष कहा जाता है. पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर शुरू हुई है. इसका समापन 23 नवंबर को रात 2 बजकर 36 मिनट पर होगा. इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस दिन व्रत और पूजा के साथ कथा सुनने का भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि प्रदोष व्रत की पूजा कथा के बिना अधूरी मानी जाती है. आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा.

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रवि प्रदोष व्रत की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, पुराने समय में एक नगर में गरीब ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी. उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी. परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था. ऐसे में वह रोज सुबह अपने बेटे को लेकर घर-घर भिक्षा मांगने जाती थी. इसी से मां-बेटे का गुजारा होता था.

एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी. रास्ते में उसे एक युवक घायल हालत में दिखाई दिया. वह दर्द से परेशान था. ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई. बाद में पता चला कि वह युवक विदर्भ देश का राजकुमार था. उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था. शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था. जान बचाकर भागा राजकुमार दर-दर भटक रहा था.

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ब्राह्मणी ने राजकुमार को अपने घर में जगह दी. वह उसके बेटे के साथ रहने लगा. कुछ समय बाद अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की नजर राजकुमार पर पड़ी. वह उसे पसंद करने लगी. अगले दिन अंशुमति अपने माता-पिता को भी राजकुमार से मिलवाने ले आई. उन्हें भी राजकुमार अच्छा लगा.

कुछ दिनों बाद भगवान शिव ने अंशुमति के माता-पिता को सपने में दर्शन दिए. उन्होंने राजकुमार और अंशुमति का विवाह कराने का आदेश दिया. इसके बाद दोनों का विवाह कर दिया गया.

दूसरी ओर, ब्राह्मणी नियमित रूप से प्रदोष व्रत करती थी और भगवान शिव की पूजा करती थी. मान्यता है कि उसके व्रत और भगवान शिव की कृपा से राजकुमार के जीवन में खुशियां लौट आईं. गंधर्वराज की सेना की मदद से उसने अपने राज्य से दुश्मनों को बाहर कर दिया. उसके पिता भी बंदीगृह से मुक्त हो गए और राजकुमार को फिर से अपना राज्य मिल गया.

राजकुमार ने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना दिया. इस तरह गरीब ब्राह्मणी और उसके बेटे के दिन भी बदल गए. धार्मिक मान्यता है कि जिस तरह प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के जीवन में सुख के दिन लौटे, उसी तरह भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के दुख दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

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