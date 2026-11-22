सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्हें इस खेल का भगवान कहा जाता है. अगर वो किसी के क्रिकेट की तारीफ करते हैं, तो सबकी नजरें उसपर टिक जाती हैं. हाल ही में सचिन ने बॉलीवुड एक्टर और धुरंधर से स्टार बने रणवीर सिंह को सराहा है. शनिवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए खास ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट में दोनों सितारों की बातचीत हुई, जिसमें रणवीर ने सचिन से कुछ सवाल-जवाब किए.

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रणवीर सिंह ने सचिन तेंदुलकर की लीगेसी को सेलिब्रेट करने उन्हें मंच पर बुलाया था. वहां उन्होंने पूर्व क्रिकेटर से उनकी क्रिकेट जर्नी से जुड़े कुछ सवाल किए. इस दौरान रणवीर ने उनसे पूछा कि वो कौन-सा एक्टर होगा जो अच्छा क्रिकेटर बन सकता है? और ऐसा कौन-सा क्रिकेटर होगा, जो अच्छा एक्टर बन सकता है?

रणवीर से क्या बोले सचिन तेंदुलकर

इस सवाल पर सचिन ने अपने मजाकिया अंदाज में रणवीर से कहा- ये तो तुमने मुझे अच्छा गुगली डाला है...मगर तुम तो 83 मूवी में फास्ट बॉलिंग कर रहे थे ना? इसपर रणवीर ने अपने तरीके से जवाब दिया. उन्होंने बताया कि पूर्व कप्तान कपिल देव के बॉलिंग एक्शन की कॉपी करते-करते उनकी कमर टूट गई. हर कोई कपिल देव नहीं बन सकता.

रणवीर की बातों पर सचिन तेंदुलकर ने भी आगे कहा- लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा. तुमने काफी सटीक तरीके से उनके एक्शन को कॉपी किया. पाजी (कपिल देव) को देखकर हम बड़े हुए हैं. मैं ये कह सकता हूं, जिसपर आप ताली भी बजा सकते हैं क्योंकि मैं 1983 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं. वो कप हम जीते, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई.

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सचिन ने अंत में फिल्म में रणवीर सिंह के काम की भी तारीफ करते हुए कहा कि वो किरदार सिर्फ रणवीर ही निभा सकते थे. आखिर में क्रिकेटर ने एक्टर से कहा कि वो किसी दिन उन्हें भी नेट्स में बॉलिंग करने आएं. सचिन और रणवीर की ये बातचीत सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

Legend Cricketer #SachinTendulkar praises #RanveerSingh for his fast bowling action in 83 says he got it spot on 💪 https://t.co/kHExiirCC3 — 🔻Pralay🔻 (@pixieecore) November 21, 2026

बता दें कि फिल्म 83 की कहानी भारतीय क्रिकेट टीम के 1983 में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप को दर्शाती है, जिसे कपिल देव की टीम ने जीता था. ये भारत का पहला वर्ल्ड कप था, जिसके बाद इंडिया में क्रिकेट की किस्मत बदली. इस फिल्म को कबीर खान ने बनाया था, जो कोविड के दौरान रिलीज हुई थी. इस कारण से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो गई थी.

बात करें रणवीर सिंह के वर्क फ्रंट की, तो धुरंधर की सफलता के बाद वो अपने अगले प्रोजेक्ट प्रलय को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसे हंसल मेहता के बेटे जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं मलयालम स्टार कल्याणी प्रियदर्शन इसकी हीरोइन है. फिल्म को अनन्या बिड़ला प्रोड्यूस कर रही हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा बनाई थी.

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