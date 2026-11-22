पंजाब के पठानकोट में गन पॉइंट पर कार लूट का मामला सामने आया था. अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पठानकोट पुलिस ने वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई XUV-500 कार भी बरामद कर ली है. मुख्य आरोपी को पंजाब से नहीं, बल्कि गुजरात के वडोदरा से अरेस्ट किया है.

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पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में दो अमृतसर और दो गुरदासपुर के रहने वाले हैं. इनमें अमृतसर का सुरजीत सिंह उर्फ शीना, अमृतसर का पुनीत शर्मा उर्फ काका और गुरदासपुर के रहने वाले पवन उर्फ पानी औऱ राहुल भट्टी उर्फ बॉबी शामिल हैं. पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से वारदात में लूटी गई XUV-500 भी बरामद की गई है.

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इस केस में मुख्य आरोपी बताए जा रहे सुरजीत सिंह उर्फ शीना की गिरफ्तारी खास है. पुलिस के मुताबिक, उसे गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई में गुजरात पुलिस ने भी पठानकोट पुलिस की मदद की. यानी कार लूट की वारदात के बाद आरोपी दूसरे राज्य तक पहुंच गया था. पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी और आखिरकार वडोदरा में उसे पकड़ लिया.

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मुख्य आरोपी पर पहले से दर्ज है केस

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी सुरजीत सिंह उर्फ शीना का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उसके खिलाफ अमृतसर के सदर थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. पठानकोट के इस कार लूट मामले में थाना सुजानपुर में केस दर्ज किया गया है. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े बाकी पहलुओं का पता लगाया जा सके. IGP गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई XUV-500 भी बरामद कर ली है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

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