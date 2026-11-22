सुबह की चाय हो या नाश्ते में ब्रेड, शहद का इस्तेमाल कई घरों में होता है. देखने में शहद की एक छोटी सी बोतल भले ही मामूली लगे, लेकिन इसे तैयार करने के लिए मधुमक्खियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 किलो शहद तैयार करने के लिए मधुमक्खियों को करीब 40 लाख फूलों से रस इकट्ठा करना पड़ता है? यानी शहद की हर बूंद के पीछे हजारों नहीं, बल्कि लाखों फूलों का योगदान होता है. मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने का काम नहीं करतीं, बल्कि हमारी जिंदगी और खेती के लिए भी बेहद जरूरी हैं. ये फूलों के बीच घूमकर परागण ( Pollination) करती हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनने में मदद मिलती है.

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शहद बनाने का काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मेहनत भरा है. मधुमक्खियां फूलों से रस यानी नेक्टर इकट्ठा करती हैं. इसी रस को अपने छत्ते तक लाकर कई प्रक्रियाओं से गुजारती हैं. धीरे-धीरे यही रस गाढ़ा होकर शहद बन जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक किलो शहद तैयार करने के लिए मधुमक्खियों को करीब 40 लाख फूलों से रस इकट्ठा करना पड़ता है. इतना ही नहीं, एक मधुमक्खी को एक दिन में करीब 7 हजार फूलों पर जाना पड़ सकता है. एक बार रस इकट्ठा करने के लिए निकलने पर वह लगभग 50 से 100 फूलों पर जाती है.

पूरी जिंदगी में कितना शहद बनाती है एक मधुमक्खी?

आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम शहद बना पाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक मधुमक्खी अपने जीवनकाल में करीब एक चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद तैयार करती है. यानी बाजार में मिलने वाली एक किलो शहद की बोतल के पीछे हजारों मधुमक्खियों की लगातार मेहनत होती है. वे फूलों से रस लाने के लिए बार-बार उड़ती हैं और छत्ते में शहद जमा करने में जुटी रहती हैं.

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मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं बनातीं, खेती में भी करती हैं मदद

मधुमक्खियों का काम सिर्फ फूलों से रस इकट्ठा करना और शहद बनाना नहीं है. वे प्रकृति और खेती के लिए भी बेहद जरूरी हैं. जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, तो उनके शरीर से परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं. इस प्रक्रिया को परागण (Pollination) कहते हैं. परागण की मदद से पौधों में फल और बीज बनते हैं. यही वजह है कि सेब, आम, बादाम, सरसों और कई सब्जियों जैसी फसलों के उत्पादन में मधुमक्खियों की अहम भूमिका होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की करीब 75 फीसदी फूलदार फसलें और 35 फीसदी खाद्य फसलें परागण पर निर्भर हैं. मधुमक्खियां इस काम में बड़ी भूमिका निभाती हैं.

दुनिया में मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां हैं?

दुनियाभर में मधुमक्खियों की करीब 20 हजार अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं. इनका आकार, रंग और रहने का तरीका अलग-अलग हो सकता है. एक मधुमक्खी करीब 6 मील यानी लगभग 9.6 किलोमीटर तक उड़ सकती है. इसकी उड़ने की रफ्तार करीब 15 मील प्रति घंटे तक हो सकती है. मधुमक्खियों का समाज भी काफी दिलचस्प होता है. एक छत्ते में रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियां और नर मधुमक्खियां होती हैं. सभी की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है.

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