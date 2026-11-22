आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बदलते दौर में जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां नौकरी छंटनी कर रही हैं औक फ्रेशर्स को नए नौकरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. इसपर दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ.विकास दिव्यकीर्ति ने आजतक के मास्टरक्लास में युवाओं को सलाह दिया कि ट्रांसलेशन, लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग जैसे बार-बार होने वाले कामों पर AI का कब्जा होता जा रहा है.

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इसलिए स्टूडेंट्स को ऐसे करियर पर फोकस करना चाहिए जिनमें इंसानी फैसले, कम्युनिकेशन और खास जानकारी की जरूरत हो. इस दौरान उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की भी बात की है. इस दौरान जो बात सबसे खास रही वह, ये थी कि उन्होंने नौकरी नौकरी की लंबे समय तक तैयारी तो की, उसमें सफलता भी हासिल की लेकिन आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने उसे जॉइन नहीं किया.

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शुरुआत में चर्चा करियर और तकनीक के भविष्य को लेकर केंद्रित थी लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने शुरुआती जीवन के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी? और दृष्टि IAS की शुरुआत की.

आखिर क्यों छोड़ दी थी सरकारी नौकरी?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ.विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि उन्होंने अपने करियर के बारे में बताते हुए बताया कि 1996 में सिविल परीक्षा में चयन के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला किया.उन्होंने बताया कि 1997 में परिणाम आने के समय वे दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में एडहॉक पर पढ़ा रहे थे, एमए में सेकंड रैंक के साथ सिल्वर मेडलिस्ट थे, जेआरएफ मिल रहा था और पीएचडी शुरू होने वाली थी. विश्वविद्यालय की दोनों विचारधाराओं के प्रोफेसरों से उन्हें शैक्षणिक रूप से अच्छा समर्थन था, जिससे लेक्चरर बनने की संभावना स्पष्ट थी.

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उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें मनचाही रैंक या ड्रीम सर्विस मिलती, तो शायद वे जॉइन करते लेकिन उस समय उन्हें पढ़ने-पढ़ाने में लगाव हो चुका था और उन्होंने एकेडमिक्स को प्राथमिकता दी. हालांकि, जिस दिन रिजल्ट आना था, उस दिन परिवार में कुछ लोगों ने घबराहट और दबाव बनाया, जिसके बाद से उन्होंने नौकरी तो जॉइन कर ली लेकिन तब तक जब तक उनका परिवार इस बात पर सहमत नहीं हो जाता है. इसके बाद उन्होंने 6 से 8 महीने में इस्तीफा दे दिया.



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