मार्वल की फिल्मों के फैंस जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो अब कुछ हफ्तों में आने वाली है. जल्द ही पर्दे पर सुपरहीरोज का ऐसा जमावड़ा देखने को मिलने वाला है, जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो. फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, बल्कि एक्स-मेन, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स और वकांडा के योद्धा भी एक साथ नजर आएंगे. यानी इस बार मामला काफी बड़ा होने वाला है.

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एवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर बीते दिन रिलीज हुआ, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. ट्रेलर में इन सभी टीमों की झलक देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि आखिर ये पांचों टीमें कौन हैं और इनमें कितने दमदार सुपरहीरोज शामिल हैं.

एवेंजर्स: सबसे पॉपुलर सुपरहीरो टीम

जब भी मार्वल के सुपरहीरोज की बात होती है, तो सबसे पहले एवेंजर्स का नाम आता है. इस टीम की शुरुआत साल 2012 में आई फिल्म द एवेंजर्स से हुई थी. इसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हॉकआई और ब्लैक विडो जैसे सुपरहीरोज शामिल थे. इन सभी ने मिलकर न्यूयॉर्क को एलियन हमले से बचाया था.

इसके बाद एवेंजर्स ने कई बड़े दुश्मनों का सामना किया. थानोस से लेकर अल्ट्रॉन तक इस टीम ने हर बार दुनिया को बचाने की कोशिश की. बाद में स्पाइडर-मैन, ब्लैक पैंथर और स्कारलेट विच जैसे सुपरहीरोज भी इस टीम से जुड़े. अब एवेंजर्स डूम्सडे में ये टीम एक बार फिर बड़े खतरे से लड़ती दिखाई देगी. हालांकि इस बार सिर्फ कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स और थॉर होंगे.

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एक्स-मेन: अजीब मगर खतरनाक पावर वाले हीरो

एक्स-मेन की टीम बाकी सुपरहीरोज से थोड़ी अलग है. इस टीम में ऐसे लोग हैं, जिनके पास जन्म से ही खास शक्तियां होती हैं. इन्हें म्यूटेंट कहा जाता है. कोई दिमाग पढ़ सकता है, तो कोई मौसम बदल सकता है. किसी के पास खतरनाक पंजे हैं, तो कोई अपनी आंखों से लेजर जैसी किरणें निकाल सकता है.

इस टीम के सबसे बड़े चेहरों में प्रोफेसर एक्स, वूल्वरिन, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और मैग्नेटो शामिल हैं. प्रोफेसर एक्स लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं वूल्वरिन के पंजे बेहद खतरनाक हैं. स्टॉर्म मौसम बदल सकती हैं और मैग्नेटो के पास चुंबकीय शक्तियां हैं. 'डूम्सडे' में एक्स-मेन के पुराने कलाकारों की वापसी भी होने वाली है, जो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

फैंटास्टिक फोर: चार लोगों की सुपर टीम

फैंटास्टिक फोर में चार सदस्य हैं और हर किसी के पास अलग तरह की पावर है. इस टीम में रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम शामिल हैं. रीड रिचर्ड्स अपने शरीर को रबर की तरह खींच सकते हैं. सू स्टॉर्म गायब हो सकती हैं और अपने आसपास एक मजबूत शील्ड भी बना सकती हैं. जॉनी स्टॉर्म आग को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद आग में बदलकर उड़ सकते हैं. वहीं बेन ग्रिम का शरीर पत्थर जैसा मजबूत है. उनकी ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं है. ये चारों मिलकर बड़े से बड़े दुश्मन को टक्कर दे सकते हैं.

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न्यू एवेंजर्स: नई टीम, नए खिलाड़ी

मार्वल की फिल्म थंडरबोल्ट्स के आखिर में एक नई टीम देखने को मिली थी, जिसे न्यू एवेंजर्स कहा गया. इस टीम में बकी बार्न्स, येलेना बेलोवा, रेड गार्जियन, घोस्ट और जॉन वॉकर जैसे किरदार हैं. इन सभी का स्वभाव और लड़ने का तरीका अलग है. शुरुआत में इनके बीच काफी अनबन भी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में ये एक टीम बन गए. बकी के पास एक खास मेटल का हाथ है, घोस्ट दीवारों के आर-पार जा सकती हैं और रेड गार्जियन के पास जबरदस्त ताकत है. वहीं येलेना एक शानदार फाइटर हैं. ऐसे में इस टीम को हल्के में लेना बड़ी गलती होगी.

वकांडा के योद्धा: टेक्नोलॉजी और ताकत का कॉम्बो

वकांडा मार्वल की दुनिया का एक ऐसा देश है, जहां की टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया से काफी आगे है. यहां के योद्धा भी बेहद ताकतवर हैं. ब्लैक पैंथर के नाम से मशहूर टी'चाला के बाद अब शुरी इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. वकांडा की टीम में ओकोये, नाकिया, एम'बाकू और डोरा मिलाजे की महिला योद्धाएं शामिल हैं. शुरी एक शानदार साइंटिस्ट होने के साथ-साथ बेहतरीन फाइटर भी हैं. वहीं ओकोये अपनी तलवारबाजी और लड़ने के अंदाज के लिए जानी जाती हैं. इन सभी के पास वकांडा की खास टेक्नोलॉजी भी है, जो इन्हें और खतरनाक बनाती है.

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कब रिलीज होगी एवेंजर्स डूम्सडे?

अब सवाल है कि आखिर इन सभी सुपरहीरो का मुकाबला किससे होने वाला है? तो इसका जवाब है डॉक्टर डूम. फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर विलेन डॉक्टर डूम के रोल में नजर आएंगे. खास बात ये है कि वो पहले आयरन मैन का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत चुके हैं. वहीं क्रिस इवांस भी स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के रूप में वापसी करेंगे. क्रिस हेम्सवर्थ एक बार फिर थॉर बनकर पर्दे पर दिखेंगे.

फाइनल ट्रेलर में थॉर सभी सुपरहीरोज से एक साथ आने की अपील करते दिखते हैं. वहीं साइक्लॉप्स का 'To me, my X-Men' डायलॉग भी सोशल मीडिया पर छा चुका है. फिल्म को रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है. एवेंजर्स डूम्सडे भारत में दुनियाभर से एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी, जबकि बाहर ये 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी.

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