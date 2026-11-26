राजधानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में लड़कों के एक ग्रुप के बीच विवाद के बाद हुई फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई.

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पुलिस ने बुधवार को बताया कि घायल युवक को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

शुरुआती जांच के अनुसार, बुधवार रात पुलिस को फतेहपुरी इलाके में गोली चलने की जानकारी पीसीआर कॉल के जरिए मिली. इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंची.

स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि लड़कों के एक ग्रुप के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान फायरिंग हुई और एक गोली युवक के पैर के अंगूठे में जा लगी.

अभी तक विवाद की असली वजह का पता नहीं चला है. साथ ही, कहासुनी के बाद गोली चलाने वाले शख्स की पहचान भी नहीं हो पाई है. घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया.

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पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए टीम काम कर रही है. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

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