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यूक्रेन में जंग खत्म करने पर बड़ा मंथन, अमेरिका-रूस के बाद बैठकों में अब यूरोप भी होगा शामिल

अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि अगली रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोपीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. इस बातचीत में क्षेत्रीय विवादों के साथ युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी, हालांकि हमलों के बीच अभी कोई साफ सफलता नहीं मिली है.

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जेरेड कुशनर, वोलोदिमीर जेलेंस्की, स्टीव विटकॉफ. (Photo- AFP)
जेरेड कुशनर, वोलोदिमीर जेलेंस्की, स्टीव विटकॉफ. (Photo- AFP)

यूक्रेन में जारी जंग को खत्म कराने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं. अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के बाद अब अगले दौर की शांति वार्ता में यूरोपीय देशों को भी शामिल करने की तैयारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके विशेष दूत जेरेड कुशनर ने गुरुवार को कहा कि रूस और यूक्रेन, दोनों पक्ष अगली बातचीत में यूरोपीय सहयोगियों को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं.

कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इससे युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा से जुड़े बड़े समझौतों और रूस-यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय विवादों पर एक साथ चर्चा की जा सकेगी. इससे पहले कुशनर और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की थी.

यह भी पढ़ें: अबू धाबी में दो दिन की मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के पास पहुंचे ट्रंप के दूत, यूक्रेन में आएगी शांति?

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अमेरिकी दूतों ने यूक्रेन राष्ट्रपति से मुलाकात की है. (Photo- AP)

 

हालांकि, यूरोपीय देशों ने अभी तक अगली बातचीत के लिए अपना कोई प्रतिनिधि तय नहीं किया है. रूस ने भी यूरोप की भागीदारी पर कोई ठोस सहमति नहीं दी है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को कहा कि रूस यूरोपीय देशों से बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते उनके पास ऐसा प्रतिनिधि हो जिसे बातचीत करने का अधिकार दिया गया हो.

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क्षेत्रीय विवाद पर रूस का रुख कायम

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मॉस्को ने कभी भी यूरोप से बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन क्षेत्रीय मुद्दों को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं और यह विवाद आगे भी बातचीत में बड़ी रुकावट बना रहेगा.

इससे पहले पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने यूरोपीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी. उन्होंने कहा था कि यूरोपीय देशों को तय करना होगा कि वे शांति चाहते हैं या जंग जारी रखना चाहते हैं. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी अबू धाबी में हुई बातचीत में यूरोपीय अधिकारियों की मौजूदगी की आलोचना कर चुके हैं.

रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि यूरोप की सुरक्षा पर काम करना जरूरी है. वहीं, उशाकोव के मुताबिक, पुतिन और ट्रंप चीन में होने वाले APEC सम्मेलन के दौरान यूक्रेन युद्ध पर आगे भी चर्चा करेंगे.

अमेरिकी दूतों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. (Photo- AFP)

 

जेलेंस्की को बातचीत से जगी उम्मीद

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आयरलैंड की राजधानी डबलिन में कहा कि हालिया बातचीत से उन्हें उम्मीद मिली है कि युद्ध खत्म हो सकता है. उन्होंने अमेरिका के दोनों दूतों के साथ मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्धबंदियों की अदला-बदली पर बनी सहमति को भी अहम बताया. जेलेंस्की के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से यह सबसे बड़ा कैदियों की अदला-बदली का समझौता होगा.

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यह भी पढ़ें: युद्धबंदियों की रिहाई पर सहमति... अबू-धाबी मीटिंग में रूस-यूक्रेन के बीच दूसरे दिन की बातचीत जारी

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने भी कहा कि बातचीत में प्रगति हुई है. उनके मुताबिक, तीनों देशों के बीच बातचीत फिर शुरू हुई है और अगली बैठक भी तय कर दी गई है. इस मीटिंग की तारीख का आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है.

बातचीत के बीच जारी हैं हमले

शांति की कोशिशों के बावजूद यूक्रेन में रूसी हमले जारी हैं. क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार से शुक्रवार के बीच यूक्रेन में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और 48 लोग घायल हुए. दूसरी ओर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि शुक्रवार की सुबह तक रातभर में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 1,198 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. स्थानीय गवर्नरों के आंकड़ों के मुताबिक, इन हमलों में रूस में भी कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है.

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