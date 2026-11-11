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युद्धबंदियों की रिहाई पर सहमति... अबू-धाबी मीटिंग में रूस-यूक्रेन के बीच दूसरे दिन की बातचीत जारी

अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच दूसरे दिन की बातचीत चल रही है. इसमें युद्ध खत्म करने के रास्तों, सुरक्षा गारंटी और मानवीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पक्ष युद्धबंदियों की बड़ी संख्या में रिहाई पर सहमत हुए हैं.

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वोलोदिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन. (Photo- AFP)
वोलोदिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन. (Photo- AFP)

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर अबू धाबी में दूसरे दिन भी बातचीत जारी है. बुधवार को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत कर रहे हैं. इस दौरान युद्ध खत्म करने के रास्तों के साथ मानवीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्ष युद्धबंदियों की बड़ी संख्या में रिहाई पर सहमत हुए हैं.

यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रुस्तम उमेरोव ने सोशल मीडिया पर बताया कि बुधवार को बातचीत का दूसरा दिन शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि शुरुआत रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बैठक से होगी. इसके बाद यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा.

यह भी पढ़ें: जंग खत्म करने के लिए एक मंच पर रूस-यूक्रेन-अमेरिका, UAE में त्रिपक्षीय वार्ता

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जबरन यक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने की घटना पर भी चर्चा

मंगलवार को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच करीब चार घंटे तक बातचीत हुई थी. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बैठक को रचनात्मक और काफी अहम बताया. उनके मुताबिक, बातचीत में युद्धबंदियों की अदला-बदली, रूस की कैद में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों की वापसी और यूक्रेन से ले जाए गए बच्चों की वापसी जैसे मानवीय मुद्दों पर चर्चा हुई. सुरक्षा गारंटी का मुद्दा भी बातचीत में शामिल रहा.

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी बैठक को काफी उपयोगी बताया, हालांकि उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने को लेकर किसी बड़े नतीजे तक पहुंचने में समय लगेगा. रूस और यूक्रेन ने अब तक अपनी मांगों पर समझौते के संकेत नहीं दिए हैं.

यह भी पढ़ें: हवा में तीन घंटे तक लटकी रही सांसें: हिमाचल में हाईटेंशन बिजली के तारों में उलझा रूसी पैराग्लाइडर, ऐसे बची जान

रूस-यूक्रेन के बीच ड्रोन-मिसाइल हमले जारी

यह बातचीत ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देशों के बीच मोर्चे पर लड़ाई जारी है. रूस और यूक्रेन एक-दूसरे पर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहे हैं. रूस ने रातभर में यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र और खार्किव शहर को निशाना बनाया, जिसमें सात नागरिक घायल हुए. वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रातभर में यूक्रेन के 627 ड्रोन मार गिराए.

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