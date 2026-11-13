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शराब फैक्ट्री बनाने के नाम पर लिया लोन, 180 करोड़ के फ्रॉड केस में ED ने दिल्ली से आरोपी पकड़ा

ED ने ओडिशा में 180 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक लोन फ्रॉड मामले में दिल्ली के बलबीर सिंह मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने ओडिशा के एक व्यक्ति के साथ मिलकर लोन की रकम दूसरी जगह भेजी. एजेंसी ने आरोपी को पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड पर लिया है.

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180 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड केस में ED ने आरोपी को दिल्ली से पकड़ा है. (File Photo-ITG)
180 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड केस में ED ने आरोपी को दिल्ली से पकड़ा है. (File Photo-ITG)

ओडिशा में 180 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक लोन फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान बलबीर सिंह मल्होत्रा के रूप में हुई है. ED ने उसे गुरुवार को गिरफ्तार किया. शुक्रवार को एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

यह मामला ओडिशा के दो सरकारी बैंकों से जुड़े लोन में गड़बड़ी का है. ED के मुताबिक, इस मामले में 180 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. आरोपी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

ब्रूअरी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया था लोन

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ED के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि बलबीर सिंह मल्होत्रा ने ओडिशा के एक व्यक्ति के साथ मिलकर लोन की रकम दूसरी जगह भेजने का काम किया. यह लोन एक ब्रूअरी प्रोजेक्ट यानी शराब बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए लिया गया था.

यह भी पढ़ें: ₹150 करोड़ के साइबर फ्रॉड केस में बड़ा अपडेट, 2,805 APK फाइल बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिली जमानत

अधिकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए मिले लोन का 80 फीसदी हिस्सा आरोपी की फर्म को मिला था. जांच एजेंसी का आरोप है कि लोन की रकम का इस्तेमाल तय मकसद के बजाय दूसरी जगह किया गया.

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ED के मुताबिक, इस मामले में ओडिशा के दो सरकारी बैंकों को 180 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ. एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि लोन की रकम कहां और कैसे भेजी गई. गिरफ्तारी के बाद ED ने आरोपी की रिमांड मांगी थी. एजेंसी को पूछताछ के लिए छह दिन की रिमांड मिल गई है. अब उससे लोन की रकम के इस्तेमाल और इस मामले में शामिल दूसरे लोगों को लेकर पूछताछ की जाएगी.


 

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