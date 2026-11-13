दिल्ली में धुंध का ऐसा पहरा, इंडिया गेट भी नजर नहीं आ रहा... देखें प्रदूषण की भयावह तस्वीरें

दिल्ली की हवा शुक्रवार सुबह सीजन में पहली बार 'सीवियर' कैटेगरी में पहुंच गई. राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 403 दर्ज किया गया. कई इलाकों में हालात और खराब रहे. IIT दिल्ली में AQI 488, चांदनी चौक में 479 और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 478 रिकॉर्ड किया गया. बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 456, जबकि ITO और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में यह 451 रहा.



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 58 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 33 पर हवा की गुणवत्ता 'सीवियर' कैटेगरी में दर्ज की गई. घने स्मॉग के कारण राजधानी के कई इलाकों में विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई. इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय सचिवालय के आसपास धुंध की मोटी परत दिखाई दी.

और पढ़ें



इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक स्मॉग की चादर



राजधानी में प्रदूषण का असर सड़कों और प्रमुख इमारतों के आसपास भी दिखाई दिया. इंडिया गेट के आसपास घनी धुंध छाई रही. राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय सचिवालय की इमारतें भी स्मॉग के बीच धुंधली नजर आईं.

सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही. कई लोग चेहरे को मास्क या कपड़े से ढककर बाहर निकलते दिखे. कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Air Pollution : बढ़ा हुआ प्रदूषण आंतों पर भी कर रहा असर, पेट फूलना और गैस की समस्या हो रही

IIT दिल्ली में AQI 488, कई इलाकों में 450 के पार



शुक्रवार सुबह प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में बेहद गंभीर रहा.

- IIT दिल्ली – 488

- चांदनी चौक – 479

- नॉर्थ कैंपस – 478

- बुराड़ी क्रॉसिंग – 456

- ITO – 451

- JNU – 451



इन आंकड़ों के साथ दिल्ली के कई इलाके सीवियर कैटेगरी में पहुंच गए. CPCB के मुताबिक, 401 से 500 के बीच AQI को सीवियर माना जाता है. इस स्तर की हवा स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकती है, जबकि पहले से बीमार लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है.

Advertisement





GRAP-3 लागू, फिर भी हवा में सुधार नहीं



दिल्ली-NCR में प्रदूषण को काबू करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर को GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया था. उस दिन दिल्ली का AQI 382 था और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में इसके सीवियर कैटेगरी में पहुंचने का अनुमान जताया गया था.



GRAP-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर रोक, कुछ वाहनों के इस्तेमाल पर पाबंदियां और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती जैसे कदम लागू किए गए हैं. इसके बावजूद शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 403 तक पहुंच गया.



AQI 450 से ऊपर जाने पर GRAP-4 का खतरा



दिल्ली की हवा और बिगड़ने पर GRAP का चौथा चरण लागू किया जा सकता है. हालांकि, यह फैसला केवल किसी एक मॉनिटरिंग स्टेशन के AQI के आधार पर अपने आप नहीं होता. CAQM दिल्ली-NCR की हवा की स्थिति, पूर्वानुमान और दूसरे पहलुओं की समीक्षा के बाद फैसला लेता है.

इसलिए फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच चुका है.



हर साल सर्दियों में क्यों बढ़ता है प्रदूषण?



अक्टूबर और नवंबर के दौरान दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई वजहें होती हैं. पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं, वाहनों और निर्माण गतिविधियों से होने वाला स्थानीय प्रदूषण और मौसम की परिस्थितियां मिलकर हवा की गुणवत्ता खराब कर सकती हैं.

Advertisement

कम हवा की रफ्तार और प्रदूषकों के सही तरीके से फैल नहीं पाने के कारण स्मॉग लंबे समय तक बना रह सकता है. ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है.



---- समाप्त ----