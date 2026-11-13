scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chhath Kharna 2026: छठ पर्व में खरना कल, गुड़ की खीर खाने के बाद व्रती शुरू करेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत

खरना का मतलब शुद्धिकरण से जुड़ा है. इस दिन घर की साफ-सफाई से लेकर प्रसाद बनाने और पूजा करने तक हर काम में विशेष शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है. इस दिन लोग शाम के समय गुड़ की खीर खाते हैं और फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है.

Advertisement
X
छठ के दूसरे दिन छठी मैया और सूर्य देव का स्मरण किया जाता है. (Photo: ITG)
छठ के दूसरे दिन छठी मैया और सूर्य देव का स्मरण किया जाता है. (Photo: ITG)

छठ महापर्व का कल दूसरा दिन है. चार दिनों तक चलने वाले इस लोक आस्था के इस पर्व में दूसरे दिन खरना मनाया जाता है. इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को विधि-विधान से पूजा करने के बाद गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही समाप्त होता है. खरना का मतलब शुद्धिकरण से जुड़ा है. इस दिन घर की साफ-सफाई से लेकर प्रसाद बनाने और पूजा करने तक हर काम में विशेष शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है. मान्यता है कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने से व्रती को छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

खरना की पूजा विधि
खरना के दिन सुबह सबसे पहले घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई की जाती है. फिर व्रती स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं. इस दौरान मन को शांत रखते हुए छठी मैया और सूर्य देव का स्मरण किया जाता है. शाम के समय सूर्यास्त के आस-पास पूजा की तैयारी की जाती है. इस दौरान खरना का प्रसाद भी तैयार किया जाता है. इसने बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. कई जगहों पर गन्ने के रस का भी उपयोग होता है. पूजा के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की जाती है.

खरना में क्या बनाया जाता है प्रसाद?
खरना के दिन गुड़ की खीर बनाने की विशेष परंपरा है. इसे रसियाव भी कहा जाता है. खीर तैयार करने के लिए चावल, दूध और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें तुलसी के पत्ते भी डाले जाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Chhath ghat
दिल्ली में यमुना किनारे बनेगा छठ घाट, 5 एकड़ में दिखेगी छठी मैया की झलक
Expired ghee worth Rs 18 lakh seized in Patna ahead of Chhath
छठ के बीच पटना में 18 लाख का एक्सपायर्ड घी जब्त
Chhath Puja
छठ के लिए सजाए गए घाट... दिल्ली-पटना-मुजफ्फरपुर की तस्वीरों में देखिए नजारा
छठ महापर्व पर घर लौटने की चाह में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. (Photo: PTI)
छठ से पहले ट्रेनों में यात्रियों की भीड़, बस और फ्लाइट का क्या है हाल?
Raj Thackeray vocal over Chhath Puja controversy
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर महाराष्ट्र में सियासत तेज, भड़के राज ठाकरे
Advertisement

खरना के दिन किन बातों का रखें ध्यान?

1. प्रसाद की शुद्धता: खरना का प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें. बच्चों या अन्य किसी व्यक्ति के गंदे हाथों से प्रसाद अथवा पूजा सामग्री छू जाने पर उसे लेकर परंपरा के अनुसार सावधानी बरतें.

2. भोग वितरण: खरना का प्रसाद सबसे पहले छठी मैया को अर्पित किया जाता है. इसके बाद व्रती इसे ग्रहण करते हैं और फिर परिवार के लोगों तथा अन्य श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है.

3.प्याज-लहसुन से परहेज: छठ महापर्व के चारों दिनों में सात्विक भोजन करने की परंपरा है. इस दौरान प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है.

4.साफ-सफाई: पूजा और प्रसाद बनाने की जगह को साफ रखें. किसी भी पूजा सामग्री या प्रसाद को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बाइक सवार कपल पर गिरा होर्डिंग, UP के फतेहपुर में खौफनाक हादसा |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर नेकराम शर्मा से |
    Floor Mopping Tips: पोछा सूखते ही फर्श पर दिखने लगती हैं सफेद लकीरें और पैरों के निशान? अपनाएं ये 4 तरीके, चमकेगा फर्श |
    कराची पोर्ट पर फंसे 6 भारतीय नाविकों पर आया MEA का बयान, बताया क्यों नहीं हो पा रही घरवापसी |
    बिग बॉस शो पर भड़कीं स्काउट की मां, सलमान खान का किया जिक्र, फैंस से की अपील |
    ऑटो से बरामद हुए 2 करोड़ के ड्रग्स, CM हिमंता ने क्यों ली चुटकी? |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर कजोड़मल जाट से |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर मयंकिता चौरसिया से |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर ट्रिनिटी सायू से |
    टेम्पो-ट्रेवलर ड्राइवर की लापरवाही से 24 ने गंवाई जान! पुलिस जांच में खुलासे- बहुत तेज थी स्पीड, 12 चालान भी पेंडिंग
    Advertisement