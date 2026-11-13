Chhath Kharna 2026: छठ पर्व में खरना कल, गुड़ की खीर खाने के बाद व्रती शुरू करेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत

छठ महापर्व का कल दूसरा दिन है. चार दिनों तक चलने वाले इस लोक आस्था के इस पर्व में दूसरे दिन खरना मनाया जाता है. इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को विधि-विधान से पूजा करने के बाद गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही समाप्त होता है. खरना का मतलब शुद्धिकरण से जुड़ा है. इस दिन घर की साफ-सफाई से लेकर प्रसाद बनाने और पूजा करने तक हर काम में विशेष शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है. मान्यता है कि खरना का प्रसाद ग्रहण करने से व्रती को छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

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खरना की पूजा विधि

खरना के दिन सुबह सबसे पहले घर और पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई की जाती है. फिर व्रती स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं. इस दौरान मन को शांत रखते हुए छठी मैया और सूर्य देव का स्मरण किया जाता है. शाम के समय सूर्यास्त के आस-पास पूजा की तैयारी की जाती है. इस दौरान खरना का प्रसाद भी तैयार किया जाता है. इसने बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. कई जगहों पर गन्ने के रस का भी उपयोग होता है. पूजा के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की जाती है.

खरना में क्या बनाया जाता है प्रसाद?

खरना के दिन गुड़ की खीर बनाने की विशेष परंपरा है. इसे रसियाव भी कहा जाता है. खीर तैयार करने के लिए चावल, दूध और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें तुलसी के पत्ते भी डाले जाते हैं.

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खरना के दिन किन बातों का रखें ध्यान?

1. प्रसाद की शुद्धता: खरना का प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें. बच्चों या अन्य किसी व्यक्ति के गंदे हाथों से प्रसाद अथवा पूजा सामग्री छू जाने पर उसे लेकर परंपरा के अनुसार सावधानी बरतें.

2. भोग वितरण: खरना का प्रसाद सबसे पहले छठी मैया को अर्पित किया जाता है. इसके बाद व्रती इसे ग्रहण करते हैं और फिर परिवार के लोगों तथा अन्य श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है.

3.प्याज-लहसुन से परहेज: छठ महापर्व के चारों दिनों में सात्विक भोजन करने की परंपरा है. इस दौरान प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है.

4.साफ-सफाई: पूजा और प्रसाद बनाने की जगह को साफ रखें. किसी भी पूजा सामग्री या प्रसाद को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें.

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