देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में दाखिले का सपना देख रहे लाखों इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है. इस बार परीक्षा आयोजित कर रहे आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) ने शुक्रवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर जेईई एडवांस्ड 2027 (JEE Advanced 2027) की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है. जारी शेड्यूल के मुताबिक, यह महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा 23 मई 2027 (रविवार) को आयोजित की जाएगी.

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आधिकारिक नोटिफिकेशन में परीक्षा पैटर्न और सुविधाओं को लेकर एक बेहद अहम जानकारी भी साझा की गई है. IIT दिल्ली के अनुसार, जेईई एडवांस्ड 2027 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ही एक बेसिक (नॉन-साइंटिफिक) कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का विकल्प दिया जाएगा. यह ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर 10 से 12 अंकों वाला होगा, जिससे छात्रों को गणना करने में बड़ी मदद मिलेगी.

परीक्षा का समय और दो पेपर का अनिवार्य नियम

जेईई एडवांस्ड परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में दो पालियों (Shifts) में आयोजित की जाती है:

- पेपर 1: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक.

- पेपर 2: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक.

(नोट: मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को दोनों पेपरों में शामिल होना अनिवार्य होता है.)

कौन दे सकता है JEE एडवांस्ड 2027?

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JEE Main 2027 में शीर्ष स्कोर करने वाले 2,50,000 (2.5 लाख) उम्मीदवार ही जेईई एडवांस्ड में बैठने के पात्र होंगे. (इसमें सभी कैटेगरी के आरक्षित उम्मीदवार शामिल हैं). एक उम्मीदवार लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार ही जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दे सकता है. पहला प्रयास 12वीं कक्षा पास करने वाले वर्ष में और दूसरा प्रयास ठीक उसके अगले वर्ष में किया जा सकता है.

उम्मीदवार का 2026 या 2027 में पहली बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा में शामिल होना जरूरी है. जिन छात्रों को पहले किसी भी आईआईटी (IIT) में दाखिला मिल चुका है, वे दोबारा इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे.

आगे क्या करें छात्र?

परीक्षा की तारीख घोषित होने के साथ ही छात्रों के पास अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए करीब छह महीने का सटीक समय है. रजिस्ट्रेशन की तारीखें, इंफॉर्मेशन ब्रोशर और सिलेबस से जुड़ा विस्तृत विवरण जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी किया जाएगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे जेईई मेन के साथ-साथ एडवांस्ड के मॉक टेस्ट में ऑन-स्क्रीन बेसिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें.

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