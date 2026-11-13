scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Nvidia विवाद के बीच चीन जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग से क्या सख्त होंगे तेवर?

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद अमेरिका में चीन को AI चिप बेचने की डील पर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते चीन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी. ऐसे में क्या इस विवाद के बाद चीन को लेकर अमेरिका का रुख बदलेगा?

Advertisement
X
AI चिप्स को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ट्रंप का चीन दौरा, क्या बदलेंगे अमेरिका के तेवर? (Photo: AI)
AI चिप्स को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ट्रंप का चीन दौरा, क्या बदलेंगे अमेरिका के तेवर? (Photo: AI)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते चीन के दौरे पर जाने वाले हैं. यहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी. लेकिन इस मुलाकात से पहले Nvidia को लेकर अमेरिका में बड़ा विवाद चल रहा है.

वह 18 और 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में होने वाले एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट में हिस्सा लेंगे. इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती है.

कंपनी के CEO जेनसन हुआंग के इस्तीफे और चीन को AI चिप बेचने की डील पर उठ रहे सवालों के बीच अब सबकी नजर ट्रंप के चीन दौरे पर है. सवाल है कि क्या ट्रंप चीन के खिलाफ अपना रुख सख्त करेंगे?

सम्बंधित ख़बरें

Redmi 17C sale
6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले वाले Redmi 17C 5G की बिक्री शुरू
POCO X8 Power 5G
सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा फोन, भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म
Apple Macbook Neo
Apple के सबसे सस्ते MacBook पर बंपर डील, होगी कई हजार की सेविंग
Best smartphone under Rs 20000
Xiaomi से सैमसंग तक, ये हैं 5 बेस्ट फोन, कीमत 20,000 से कम
microsoft outage ceo satya nadella
AI की रेस और छंटनी! सत्य नडेला पर उठे सवाल, 16 घंटे से माइक्रोसॉफ्ट ठप

चीन को AI चिप बेचने के लिए जेनसन हुआंग ने की थी पैरवी

दरअसल, Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग लंबे समय से चाहते थे कि अमेरिका चीन को एडवांस AI चिप बेचने की इजाजत दे. उनका मानना था कि चीन को अमेरिकी टेक्नोलॉजी से दूर रखने के बजाय वहां Nvidia की चिप्स की बिक्री जारी रहनी चाहिए. इससे AI की दुनिया में अमेरिकी कंपनियों की पकड़ मजबूत रह सकती है.

Advertisement

इसी बीच दिसंबर 2025 में ट्रंप ने Nvidia की H200 AI चिप्स चीन को बेचने की मंजूरी दी थी. इसके लिए कंपनी को बिक्री से होने वाली कमाई का 25 फीसदी हिस्सा अमेरिकी सरकार को देना था. चीन की तरफ से मंजूरी मिलने में देरी के कारण इन चिप्स की सप्लाई काफी कम रही.

यह भी पढ़ें: Nvidia में CEO पद पर सस्पेंस, Jensen Huang के बाद Trump ने सुझाया Tim Cook का नाम!

जेनसन हुआंग के इस्तीफे से बढ़ी चर्चा

अब जेनसन हुआंग के निजी रिश्तों को लेकर विवाद सामने आया है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका संबंध एलिस हुआंग नाम की महिला से था, जिन पर अमेरिकी अधिकारियों को चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक है. चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है. इस पूरे मामले के बीच जेनसन हुआंग ने Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है.

अमेरिका में चीन को लेकर बढ़ सकती है सख्ती

इस विवाद के बाद अमेरिका में कई सांसद चीन को AI चिप्स की सप्लाई पर सख्त नियम बनाने की मांग कर रहे हैं. डेमोक्रेटिक सांसदों ने सरकार से Nvidia की चिप एक्सपोर्ट डील से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है. उन्हें शक है कि कुछ कंपनियां दूसरे देशों के जरिए Nvidia की चिप्स चीन तक पहुंचा सकती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: थम जाएगी AI की रफ्तार? Jensen Huang के Nvidia छोड़ने से AI की दुनिया में खलबली

क्या ट्रंप बदलेंगे चीन को लेकर अपना रुख?

जानकारों का मानना है कि Nvidia विवाद का असर ट्रंप और जिनपिंग की अगले हफ्ते होने वाली बातचीत पर तुरंत पड़ने की संभावना कम है. ट्रंप फिलहाल चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के संकेत दे रहे हैं.

लेकिन अमेरिकी संसद और सरकार के अंदर से चीन पर सख्ती बढ़ाने का दबाव आ सकता है. ऐसे में ट्रंप का यह चीन दौरा काफी अहम है. देखना होगा कि जिनपिंग के साथ बातचीत में AI चिप्स और टेक्नोलॉजी को लेकर क्या फैसला होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर धीरेंद्र कुमार देसाई से |
    Chhath Kharna 2026: छठ पर्व में खरना कल, गुड़ की खीर खाने के बाद व्रती शुरू करेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत |
    बाइक सवार कपल पर गिरा होर्डिंग, UP के फतेहपुर में खौफनाक हादसा |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर नेकराम शर्मा से |
    Floor Mopping Tips: पोछा सूखते ही फर्श पर दिखने लगती हैं सफेद लकीरें और पैरों के निशान? अपनाएं ये 4 तरीके, चमकेगा फर्श |
    कराची पोर्ट पर फंसे 6 भारतीय नाविकों पर आया MEA का बयान, बताया क्यों नहीं हो पा रही घरवापसी |
    बिग बॉस शो पर भड़कीं स्काउट की मां, सलमान खान का किया जिक्र, फैंस से की अपील |
    ऑटो से बरामद हुए 2 करोड़ के ड्रग्स, CM हिमंता ने क्यों ली चुटकी? |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर कजोड़मल जाट से |
    भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026: म‍िल‍िए कृष‍िवीर मयंकिता चौरसिया से
    Advertisement