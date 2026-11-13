Nvidia विवाद के बीच चीन जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग से क्या सख्त होंगे तेवर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते चीन के दौरे पर जाने वाले हैं. यहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी. लेकिन इस मुलाकात से पहले Nvidia को लेकर अमेरिका में बड़ा विवाद चल रहा है.

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वह 18 और 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में होने वाले एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट में हिस्सा लेंगे. इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती है.

कंपनी के CEO जेनसन हुआंग के इस्तीफे और चीन को AI चिप बेचने की डील पर उठ रहे सवालों के बीच अब सबकी नजर ट्रंप के चीन दौरे पर है. सवाल है कि क्या ट्रंप चीन के खिलाफ अपना रुख सख्त करेंगे?

चीन को AI चिप बेचने के लिए जेनसन हुआंग ने की थी पैरवी

दरअसल, Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग लंबे समय से चाहते थे कि अमेरिका चीन को एडवांस AI चिप बेचने की इजाजत दे. उनका मानना था कि चीन को अमेरिकी टेक्नोलॉजी से दूर रखने के बजाय वहां Nvidia की चिप्स की बिक्री जारी रहनी चाहिए. इससे AI की दुनिया में अमेरिकी कंपनियों की पकड़ मजबूत रह सकती है.

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इसी बीच दिसंबर 2025 में ट्रंप ने Nvidia की H200 AI चिप्स चीन को बेचने की मंजूरी दी थी. इसके लिए कंपनी को बिक्री से होने वाली कमाई का 25 फीसदी हिस्सा अमेरिकी सरकार को देना था. चीन की तरफ से मंजूरी मिलने में देरी के कारण इन चिप्स की सप्लाई काफी कम रही.

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जेनसन हुआंग के इस्तीफे से बढ़ी चर्चा

अब जेनसन हुआंग के निजी रिश्तों को लेकर विवाद सामने आया है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका संबंध एलिस हुआंग नाम की महिला से था, जिन पर अमेरिकी अधिकारियों को चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का शक है. चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है. इस पूरे मामले के बीच जेनसन हुआंग ने Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है.

अमेरिका में चीन को लेकर बढ़ सकती है सख्ती

इस विवाद के बाद अमेरिका में कई सांसद चीन को AI चिप्स की सप्लाई पर सख्त नियम बनाने की मांग कर रहे हैं. डेमोक्रेटिक सांसदों ने सरकार से Nvidia की चिप एक्सपोर्ट डील से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है. उन्हें शक है कि कुछ कंपनियां दूसरे देशों के जरिए Nvidia की चिप्स चीन तक पहुंचा सकती हैं.

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क्या ट्रंप बदलेंगे चीन को लेकर अपना रुख?

जानकारों का मानना है कि Nvidia विवाद का असर ट्रंप और जिनपिंग की अगले हफ्ते होने वाली बातचीत पर तुरंत पड़ने की संभावना कम है. ट्रंप फिलहाल चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के संकेत दे रहे हैं.

लेकिन अमेरिकी संसद और सरकार के अंदर से चीन पर सख्ती बढ़ाने का दबाव आ सकता है. ऐसे में ट्रंप का यह चीन दौरा काफी अहम है. देखना होगा कि जिनपिंग के साथ बातचीत में AI चिप्स और टेक्नोलॉजी को लेकर क्या फैसला होता है.

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