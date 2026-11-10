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IND vs NZ 3rd ODI Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, सीरीज 'सील' करने उतरेगी टीम इंडिया

India vs New Zealand 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. पहले दो मुकाबलों में बल्ले से फ्लॉप रहे कप्तान शुभमन गिल से फैन्स को बड़े स्कोर की उम्मीद होगी.

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भारत-न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर. (PHOTO: BCCI/ITGD)
भारत-न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर. (PHOTO: BCCI/ITGD)

India vs New Zealand 3rd ODI Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाना है. भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना चुकी है. 

इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. कप्तान शुभमन गिल के लिए यह मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि इस मैच के बाद वह टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाएंगे और आखिरी दो वनडे मैचों के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर संभालेंगे. 

हैमिल्टन में भी ठंड और बारिश का साया बना हुआ है, जिससे मैच के छोटा होने की आशंका है. बारिश और नमी के कारण पिच तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो सकती है, जहां अतिरिक्त स्विंग और असमान उछाल से बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होगी.

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ईडन पार्क में विराट कोहली की शानदार पारी को छोड़ दें तो भारतीय टॉप ऑर्डर संघर्ष करता नजर आया है. कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित शर्मा दोनों ही कीवी गेंदबाजों के सामने सहज नहीं दिखे हैं. पिछले दो मैचों में 0 और 23 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को अपनी पुरानी लय हासिल करनी होगी. 

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दूसरी तरफ चोटों से जूझ रही न्यूजीलैंड की टीम के लिए डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र की गैरमौजूदगी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उनका टॉप ऑर्डर (विल यंग, हेनरी निकोलस और टिम सीफर्ट) लगातार फ्लॉप रहा है और टॉम लैथम भी रनों के लिए तरस रहे हैं.

कोच गौतम गंभीर के फैसलों पर भी नजरें रहेंगी. पिछले मैच में केएल राहुल से ऊपर अक्षर पटेल को नंबर-5 पर भेजने का दांव ज्यादा सफल नहीं रहा था, हालांकि राहुल की नाबाद 26 रनों की संयमित पारी ने भारत को जीत दिलाई थी. चूंकि राहुल अगले दो मैचों के बाद टेस्ट टीम से जुड़ेंगे, इसलिए ईशान किशन को बाद में मौका मिल सकता है.

गेंदबाजी की बात करें तो भारत का युवा पेस अटैक गुरनूर बरार, आकिब नबी, अंशुल कंबोज और अर्शदीप सिंह कीवी सरजमीं पर लगातार कहर बरपा रहा है. टेस्ट सीरीज पास होने के कारण मोहम्मद सिराज को इस मैच में भी आराम दिए जाने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- 'न टेस्ट की तैयारी, न वनडे में मौका...सिराज के साथ यह कैसा बर्ताव?' तीसरे ODI से पहले दिग्गज ने मैनेजमेंट से पूछे तीखे सवाल

भारत का फुल स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन (विकेटकीपर) और कुलदीप यादव.

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यह भी पढ़ें: भारतीय टीम की धमाकेदार शुरुआत, नेपाल को 10 विकेट से रौंदा, सहवाग के बेटे आर्यवीर का तूफान

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, निक केली, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर और हेनरी निकोल्स.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

मैच  तारीख  वेन्यू  समय नतीजा 
पहला वनडे  4 नवंबर  ऑकलैंड  सुबह 7:30 भारत की 5 व‍िकेट से जीत
दूसरा वनडे   7 नवंबर वेलिंगटन सुबह 7:30 भारत ने DLS के तहत 4 रन से जीता मैच
तीसरा वनडे 10 नवंबर हैमिल्टन सुबह 7:30  
चौथा वनडे  13 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30  
पांचवां वनडे  15 नवंबर  माउंट माउंगानुई सुबह 7:30  
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