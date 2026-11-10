चांदनी चौक में 400 AQI... दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, जानिए आपके इलाके का हाल

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण और एअर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति गंभीर बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मंगलवार, 10 नवंबर की सुबह 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया है. सबसे खराब स्थिति चांदनी चौक में रही, जहां AQI 400 तक दर्ज किया गया. वहीं, पूसा में AQI 398 दर्ज किया गया.

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सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में AQI 380, एनएसयूटी जाफरपुर में 384, टॉकटोरा गार्डन में 373, मथुरा रोड पर 372 और सिरीफोर्ट में 375 दर्ज किया गया. इसके अलावा आया नगर में AQI 360, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 364 और आईआईटी दिल्ली में 361 रहा.

शादीपुर समेत कई इलाको की 'हवा खराब'

राजधानी के अन्य इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही. शादिपुर में AQI 325, लोधी रोड पर 324, बुराड़ी में 315, झड़ौदा कलां में 320, मंदिर मार्ग पर 307 और बवाना में 328 दर्ज किया गया. वहीं, टिकरी कलां में AQI 296 और वसुंधरा एन्क्लेव में 295 रिकॉर्ड किया गया.

सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, AQI 301 से 400 के बीच होने पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में आती है, जबकि 401 से 500 के बीच इसे 'गंभीर' माना जाता है. इस लिहाज से चांदनी चौक समेत दिल्ली के अधिकांश निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.

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दिवाली पर PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 257 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर

बता दें कि, दिवाली पर दिल्ली में PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 257 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा. यह नेशनल 24-hour स्टैंडर्ड 60 माइक्रोग्राम का 4 गुना से ज्यादा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की 24-hour गाइडलाइन 15 माइक्रोग्राम का 17 गुना से भी अधिक है.

लगातार खराब हो रही हवा से बच्चों की सेहत भी बिगड़ रही है. कई बच्चों को लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है. अस्पतालों की ओपीडी में फेफड़ों के इंफेक्शन से संबंधित बच्चों भी ज्यादा आ रहे हैं. ऐसे में डॉक्टरों ने बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी है.

बुजुर्ग, छोटे बच्चे, अस्थमा और सीओपीडी और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस समय खास सावधानी बरतने की जरूरत है. बहुत ज्यादा प्रदूषण के दौरान बाहर निकलने से बचें. जरूरी होने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें. डॉक्टर की सलाह से चल रही दवाएं और इनहेलर नियमित लेते रहें.

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