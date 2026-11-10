बार-बार निकल जाती है चादर? बिना सिलवट होटल जैसी फिटिंग के लिए अपनाएं बिछाने की ये आसान ट्रिक

How To Tuck Bedsheets Without Wrinkles: घर में बेड कितना भी महंगा और खूबसूरत क्यों न हो, अगर चादर जगह-जगह से निकल रही हो, उस पर सिलवटें पड़ी हों और तकिए बेतरतीब रखे हों, तो पूरा कमरा बिखरा हुआ लगता है. अमूमन घरों के बिस्तर का हाल कुछ ऐसा ही रहता है, वहीं किसी भी होटल में बेड को बहुत ही सलीके से सेट किया जाता है. होटल के बेड की चादर पर एक भी सिलवट नहीं होती है. जैसे की होटल के कमरे जाते हैं, वैसे ही बेड देखकर लगता है कि काश! घर का बिस्तर भी इतना साफ-सुथरा और शानदार दिखता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि होटल जैसा बेड बनाने के लिए महंगे गद्दे या डिजाइनर चादरों की जरूरत नहीं होती?

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दरअसल, चादर बिछाने का सही तरीका, उसके कोनों की फिटिंग और तकियों को करीने से रखने जैसी छोटी-छोटी बातें ही बेड का पूरा लुक बदल देती हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका बिस्तर ऐसा दिखे, मानो किसी होटल के कमरे में हो, तो कुछ आसान ट्रिक्स अपना सकते हैं. इनसे न सिर्फ चादर बार-बार निकलने की परेशानी कम होगी, बल्कि आपका बेडरूम भी ज्यादा साफ और ऑर्गनाइज नजर आएगा.



1. चादर बिछाने से पहले बेड की सफाई करें: होटल जैसा साफ-सुथरा और बिना सिलवटों वाला बेड बनाने के लिए सबसे पहले गद्दे और बेड से धूल हटाएं. चादर बदलने से पहले वैक्यूम क्लीनर से गद्दे की सफाई करें. तकिए और कंबल को भी साफ करते रहें, ताकि बिस्तर साफ और फ्रेश दिखे.



2. बिना सिलवटों के बिछाएं चादर: बेडरूम वाले बिस्तर को होटल जैसा लुक देने के लिए चादर का सही तरीके से बिछना जरूरी है. अमूमन चादर पर सिलवटें पड़ती रहती हैं, जो कमरे का सारा लुक खराब कर देती हैं. चादर को सही तरीके से बिछाने के लिए गद्दे पर फैलाकर सिलवटें हटाएं और चारों तरफ से बराबर करें. इसके बाद किनारों को गद्दे के नीचे अच्छी तरह दबा दें. अगर फिटेड बेडशीट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इलास्टिक वाले कोनों को गद्दे पर सही से चढ़ाएं. इससे चादर बार-बार बाहर नहीं निकलेगी.



3. सुबह उठते ही बेड ठीक करें: रात में सोने से चादर सिकुड़ जाती है और तकिए इधर-उधर हो जाते हैं. इसलिए सुबह उठते ही चादर को सीधा करें, कोनों को गद्दे के नीचे दबाएं और तकियों को सही जगह रखें. कंबल या कंफर्टर को भी अच्छी तरह फैला दें. इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे और बेड पूरे दिन सलीकेदार दिखेगा.



4. तकियों को सही तरीके से रखें: बेड को ऑर्गनाइज्ड और सुंदर बनाने के लिए तकियों को सिरहाने की तरफ सीधा रखें. दो या चार तकिए हैं, तो उन्हें बराबर तरीके से लगाएं और कवर की सिलवटें हटा दें. चाहें तो सामने एक-दो छोटे डेकोरेटिव कुशन भी रख सकते हैं. इससे साधारण बेड भी स्टाइलिश नजर आएगा.

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5. गद्दे की हालत पर भी दें ध्यान: कई बार अच्छी चादर बिछाने के बाद भी बेड का लुक खराब लगता है. इसकी वजह पुराना या बीच से दबा हुआ गद्दा हो सकता है. अगर गद्दा ठीक है, लेकिन आप ज्यादा आराम चाहते हैं, तो मैट्रेस पैड इस्तेमाल कर सकते हैं. यह गद्दे और चादर के बीच बिछाया जाता है और एक्स्ट्रा कुशनिंग देता है.



6. कंफर्टर को सलीके से बिछाएं: बेड पर कंफर्टर यानी मोटी रजाई जैसी चादर को अच्छी तरह फैलाएं. दोनों तरफ उसका हिस्सा बराबर रखें और सिलवटों को हाथों से ठीक कर लें. चाहें तो सिरहाने की तरफ से थोड़ा हिस्सा मोड़कर रखें. सफेद या हल्के रंग की बेडिंग से बिस्तर साफ और फ्रेश नजर आ सकता है.



7. बेडरूम में रखें हल्की खुशबू: अपने घर के कमरे में होटल जैसा माहौल बनाने के लिए बेडरूम में हल्की खुशबू वाला डिफ्यूजर रख सकते हैं. लिनन स्प्रे इस्तेमाल करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और देख लें कि वो कपड़े के लिए सही है या नहीं. तेज खुशबू से बचें और कमरे में वेंटिलेशन सही हो इस बात का भी ध्यान रखें.



8. बेडशीट और गद्दे की सफाई करते रहें: बेड को लंबे समय तक साफ रखने के लिए चादर और तकिए के कवर समय-समय पर धोएं. गद्दे से धूल हटाने के लिए समय-समय पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें. तकियों को फुलाते रहें.

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