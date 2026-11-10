सीढ़ियों के लिए कौन सा स्टील रहेगा बढ़िया, खर्चा भी आएगा कम! वर्ना मिस्त्री लूट लेगा

घर बनवाते समय लोग अक्सर ईंट, सीमेंट, रेत और सरिया खरीदने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन सीढ़ियां बनवाते वक्त उतनी सावधानी नहीं बरतते. जबकि घर की सीढ़ियां रोजाना इस्तेमाल होती हैं और इन पर लगातार वजन पड़ता है. ऐसे में सीढ़ियों को मजबूत बनाने के लिए सही स्टील और सरिया चुनना बहुत जरूरी है. कई बार मिस्त्री अपनी पसंद या उपलब्धता के हिसाब से सरिया लगाने की सलाह दे देते हैं. मकान मालिक को स्टील की ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वह उनकी बात मान लेता है. बाद में पता चलता है कि जहां मोटा सरिया लगना चाहिए था, वहां पतला सरिया लगा दिया गया या जरूरत से कम स्टील इस्तेमाल हुआ. इसलिए सीढ़ियां बनवाने से पहले यह जानना जरूरी है कि इनके लिए किस तरह का स्टील अच्छा रहता है, सरिया कितने एमएम का होना चाहिए और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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सीढ़ियों के लिए कौन सा स्टील रहता है अच्छा?

घर में आरसीसी यानी कंक्रीट की सीढ़ियां बनाने के लिए आमतौर पर टीएमटी सरिया इस्तेमाल किया जाता है. यह सरिया कंक्रीट के साथ मिलकर सीढ़ियों को मजबूती देता है. बाजार में Fe 500 और Fe 500D ग्रेड के टीएमटी सरिये मिलते हैं. इनमें Fe 500D को अक्सर अच्छा विकल्प माना जाता है. इसकी खासियत है कि यह मजबूत होने के साथ थोड़ा लचीला भी होता है. यानी वजन या कंपन पड़ने पर यह अचानक टूटने के बजाय कुछ हद तक दबाव सह सकता है. भूकंप जैसी स्थिति में भी स्टील का लचीलापन महत्वपूर्ण होता है. हालांकि, सिर्फ सरिये का ग्रेड देखकर सीढ़ियों की मजबूती तय नहीं होती. इसके लिए डिजाइन, कंक्रीट की गुणवत्ता और सरिये की सही फिटिंग भी जरूरी है.

सीढ़ियों में कितने एमएम का सरिया लगाना चाहिए?

कई लोगों को लगता है कि सीढ़ियों में 8 या 10 एमएम का सरिया लगवा देने से काम हो जाएगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. सीढ़ियों में कितना मोटा सरिया लगेगा, यह उनकी लंबाई, चौड़ाई, डिजाइन, सपोर्ट और वजन उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है. कई घरेलू सीढ़ियों में 8, 10 या 12 एमएम के सरिये का इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन कौन सा सरिया कितनी मात्रा में और किस दूरी पर लगेगा, इसका फैसला स्ट्रक्चरल इंजीनियर की डिजाइन के अनुसार होना चाहिए. सिर्फ मिस्त्री की सलाह पर सरिये का साइज या संख्या तय नहीं करनी चाहिए.

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सरिया खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

- ब्रांड जरूर देखें: किसी भरोसेमंद कंपनी का स्टील खरीदें.

- ग्रेड की जांच करें: सरिये पर Fe 500 या Fe 500D जैसी ग्रेड की जानकारी देखें.

- बिल जरूर लें: स्टील खरीदते समय पक्का बिल लें, ताकि उसकी मात्रा और ग्रेड का रिकॉर्ड रहे.

- वजन चेक करें: सरिये का वजन उसके निर्धारित मानक के अनुसार होना चाहिए.

- जंग की जांच करें: सरिये पर ज्यादा जंग या परत जमने से बचें.

- डिजाइन से मिलान करें: इंजीनियर ने जितने एमएम और जितनी मात्रा का सरिया बताया है, उसी के अनुसार खरीदारी करें.

मिस्त्री से ये सवाल जरूर पूछें

सीढ़ियां बनवाते समय मिस्त्री से पूछें कि कौन से ग्रेड का सरिया इस्तेमाल हो रहा है. सरिये का साइज कितना है और कितनी दूरी पर इसे लगाया जाएगा. साथ ही, काम शुरू होने से पहले सरिये की बिछावट की फोटो भी ले लें. ध्यान रखें, सीढ़ियों की मजबूती सिर्फ महंगा या मोटा सरिया लगाने से नहीं आती. सही डिजाइन, अच्छी क्वालिटी का स्टील, सीमेंट और कंक्रीट का सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है. इसलिए पैसे बचाने के चक्कर में इंजीनियर की डिजाइन से समझौता न करें.

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